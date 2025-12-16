ua en ru
Колишній "Холостяк" Макацарія показав стильний фемілі "лук" із 2-річним сином

Вівторок 16 грудня 2025 17:18
Колишній "Холостяк" Макацарія показав стильний фемілі "лук" із 2-річним сином Іраклі Макацарія із сином (фото: instagram.com/maqatsa)
Автор: Катерина Собкова

Шоумен, бізнесмен і колишній герой проєкту "Холостяк" Іраклі Макацарія продемонстрував стильний family look разом із дворічним сином Георгієм. Парний образ у світлій гамі з трикотажем і денімом став прикладом того, як поєднувати комфорт, тренди та стриману елегантність у повсякденному стилі.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редактора РБК-Україна Катерини Собкової.

Які "луки" вибрали Іраклі Макацарія із сином

База образу: світла палітра і в'язаний трикотаж

Образи Іраклі та Георгія побудовані на класичній і водночас трендовій колірній гамі - світло-бежевих і світло-блакитних відтінках. Така палітра має свіжий вигляд, легко асоціюється з естетикою дорогого, але стриманого стилю.

Ключовим елементом обох "луків" став в'язаний кардиган. Іраклі вибрав модель у відтінку кемел на ґудзиках, поєднавши її з білою базовою футболкою.

Це універсальне рішення, що балансує між розслабленим стилем кежуал і елегантною класикою.

Його син Георгій з'явився у схожому в'язаному светрі з V-подібним вирізом і контрастними смугами.

Додатковий акцент - великий вишитий елемент у стилі університетських светрів - відсилає до актуального преппі-напрямку, який в останні сезони активно повертається в моду.

Денім як тренд сезону

Низ образів також витриманий в єдиній стилістиці. Іраклі вибрав прямі джинси зі світло-блакитного деніму з легкою потертістю і високою посадкою. Саме такий крій нині вважається одним із ключових у чоловічій моді та впевнено витісняє скінні.

Георгій також одягнений у світлий денім, що підсилює ефект парності та створює гармонійний візуальний дует.

Комфорт понад усе

Завершальним елементом стали білі мінімалістичні кеди. Це практичний і стильний вибір, який надає образам свіжості та забезпечує комфорт - особливо важливий у дитячому гардеробі.

Образ Іраклі Макацарії з сином - приклад того, як працює тренд на quiet luxury. Тут немає кричущих логотипів або складних дизайнерських рішень. Акцент зроблено на якості матеріалів, правильних пропорціях і продуманій колірній гамі.

Важливо, що парний "лук" побудований не на повному копіюванні, а на гармонії. Георгій виглядає як стильна мініверсія батька, але його образ залишається максимально зручним і адаптованим до віку.

Колишній &quot;Холостяк&quot; Макацарія показав стильний фемілі &quot;лук&quot; із 2-річним синомІраклі Макацарія з сином показали парний "лук" (фото: instagram.com/maqatsa)

