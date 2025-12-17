Дружина Мірошниченка показала, як носити високі чоботи та міні
Дружина відомого телеведучого Тимура Мірошниченка, адвокатка і блогерка Інна Мірошниченко, показала стильний образ з високими чобітьми та міні, який можна взяти собі на замітку. Такий образ підійде як для ділової зустрічі, так і походу на вечірку або культурний захід.
Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редактора РБК-Україна Катерини Собкової.
Який "лук" вибрала дружина Мірошниченка
Жакет-сукня та високі чоботи
Акцентом став чорний оверсайз-жакет, стилізований як коротка сукня. У цьому образі поєднуються діловий стиль з жіночністю, показуючи, що класика може бути сміливою.
Силует жакета вирізняється широкими плечима, що створює трохи чоловічий, але дуже елегантний вигляд.
Талія підкреслена тонким чорним ременем із золотистою пряжкою, який контрастує з об'ємним верхом і візуально подовжує ноги.
Інна Мірошниченко показала модний лук (скриншот)
Низ образу доповнили чорні напівпрозорі колготки й високі шкіряні чоботи-труби, які надають образу драматизму і роблять акцент на ногах.
Обов'язковий елемент стилю Інни - чорні окуляри в класичній оправі, що додають строгості, а масивне золотисте кольє на шиї завершило образ, створюючи баланс між діловою строгістю і розкішшю.
Дружина Мірошниченка задає тренди (скриншот)
Довге пальто і контрастна сумка
Інна Мірошниченко також показала, як адаптувати цей образ під холодну зимову погоду. Довге пальто сірого кольору з принтом у смужку створює ефектну вертикальну лінію і продовжує тему об'ємного верхнього одягу.
Колірна палітра залишилася мінімалістичною: чорний і сірий кольори, а єдиним світлим акцентом стала бежева каркасна сумка із золотистою фурнітурою, яка відразу привертає увагу.
Цей прийом показує, як правильно вводити контрастні деталі в стриманий образ.
Інна Мірошниченко показала модний лук (скриншот)
Стиль Інни Мірошниченко
Фірмовий стиль Інни можна охарактеризувати як поєднання сміливого мінімалізму і дорогих акцентів.
- Акцент на об'ємі: переважає верхній одяг у стилі оверсайз - жакети та пальта;
- Мінімалістична колірна гама: чорний, сірий і темні відтінки;
- Фірмові аксесуари: якісні ремені, сумки з яскравими пряжками або логотипами, окуляри та масивні золоті прикраси;
- Сміливість образу: поєднання ділового одягу з відсутністю низу (стилізація під сукню) і високих чобіт створює ефектний, впевнений вигляд.
Образ Інни Мірошниченко підтверджує, що сучасний "power dressing" може бути не тільки стриманим і діловим, а й максимально жіночним і елегантним, водночас залишаючись практичним і актуальним у будь-яку пору року.
Як носити міні з високими чоботами (скриншот)
Вас також може зацікавити
- Тоня Хижняк показала елегантний "лук", який ідеально підійде для новорічної ночі
- Що носити замість спортивного костюма та пуховика взимку 2026
- Леся Нікітюк показала, як носити шкіру і total-black.