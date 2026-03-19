У квітні мільйони українців отримають додаткові 1500 гривень: кому і як нарахують гроші

У квітні 2026 року майже 13 мільйонів українців отримають одноразову доплату до пенсій або соцвиплат. Додаткові 1500 гривень нарахують найбільш вразливим категоріям населення.
Про запуск цільової підтримки для пенсіонерів і вразливих категорій населення повідомила 18 березня 2026 року прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
"Програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів", - пояснила вона у своєму Facebook
Очільниця уряду зауважила, що одноразова доплата у розмірі 1500 гривень надійде декому з українців вже у квітні.
"Її отримають майже 13 млн людей", - наголосила Свириденко.
Вона пояснила також, що кошти будуть нараховані автоматично - через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соціальні виплати (на рахунки в банках або через "Укрпошту").
Отже, ніяких заяв або додаткових звернень подавати для цього не потрібно.
Більш детально про рішення уряду розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.
"Завдяки уточненню чисельності отримувачів соцвиплат та верифікації даних у межах відповідних бюджетних програм, вдалося спрямувати ресурс на підтримку громадян без залучення додаткового фінансування та без ризиків для майбутніх виплат", - повідомив він.
Посадовець пояснив також, хто саме може розраховувати на одноразову доплату в розмірі 1500 гривень.
Перш за все йдеться про одержувачів пенсії:
Улютін уточнив, що в цілому розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень.
Разом із тим доплату нарахують незалежно від розміру пенсії:
Крім того, доплата розрахована на людей, які отримують державну допомогу/компенсацію:
Насамкінець міністр підтвердив, що кошти людям нарахують у межах виплат за квітень окремою сумою:
