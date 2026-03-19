В апреле миллионы украинцев получат дополнительные 1500 гривен: кому и как начислят деньги

14:30 19.03.2026 Чт
3 мин
Получить единовременную доплату смогут не только пенсионеры
aimg Ирина Костенко
Украинцы, которые нуждаются в помощи, получат дополнительные 1500 гривен от государства (фото иллюстративное: freepik.com)

В апреле 2026 года почти 13 миллионов украинцев получат единовременную доплату к пенсиям или соцвыплатам. Дополнительные 1500 гривен начислят наиболее уязвимым категориям населения.

Подробнее о том, кто именно получит такую помощь и каким образом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Кто именно и как получит единовременную доплату в апреле

О запуске целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения сообщила 18 марта 2026 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Программа направлена именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства, учитывая уровень доходов", - объяснила она в своем Facebook

Глава правительства отметила, что единовременная доплата в размере 1500 гривен поступит некоторым из украинцев уже в апреле.

"Ее получат почти 13 млн человек", - подчеркнула Свириденко.

Она объяснила также, что средства будут начислены автоматически - через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и социальные выплаты (на счета в банках или через "Укрпочту").

Следовательно, никаких заявлений или дополнительных обращений подавать для этого не нужно.

Публикация Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Более подробно о решении правительства рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

"Благодаря уточнению численности получателей соцвыплат и верификации данных в рамках соответствующих бюджетных программ, удалось направить ресурс на поддержку граждан без привлечения дополнительного финансирования и без рисков для будущих выплат", - сообщил он.

Чиновник объяснил также, кто именно может рассчитывать на единовременную доплату в размере 1500 гривен.

Прежде всего речь идет о получателях пенсии:

  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца;
  • за выслугу лет (которые имеют право на пенсию по возрасту).

Улютин уточнил, что в целом размер пенсии не должен превышать 25 595 гривен.

Вместе с тем доплату начислят независимо от размера пенсии:

  • для ветеранов войны с 2014 года;
  • для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Единовременную доплату уязвимые категории украинцев получат уже в апреле (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Кроме того, доплата рассчитана на людей, которые получают государственную помощь/компенсацию:

  • на проживание из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • как малообеспеченная семья или получают базовую социальную помощь (БСД);
  • вместо пенсии - в том числе из числа лиц с инвалидностью и по потере кормильца;
  • за проживание вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • как лицо с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
  • как многодетные семьи;
  • как одинокие матери;
  • как дети, над которыми установлена опека или попечительство;
  • как дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
  • как дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • как дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (в том числе с инвалидностью и те, которые находятся в детских домах семейного типа и в приемных семьях).

Публикация Улютина (скриншот: facebook.com/denys.ulyutin.5)

В завершение министр подтвердил, что средства людям начислят в пределах выплат за апрель отдельной суммой:

  • либо к уже назначенной пенсии;
  • либо к социальной выплате.

