Квитків катастрофічно бракує: як "Укрзалізниця" вирішує проблему з літнім дефіцитом

Влітку попит на залізничні перевезення традиційно різко зростає, особливо у напрямку Карпат і морського узбережжя.
РБК-Україна дізналося в "Укрзалізниці", які рішення допомагають збільшити кількість місць для пасажирів та чи планують скорочувати інші маршрути заради найбільш популярних напрямків.
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У компанії зазначили, що влітку найбільшим попитом користуються поїздки до Карпат і моря. Порівняно з міжсезонням кількість запитів на квитки на популярні напрямки зростає в рази.
Наразі населеність поїздів на всіх напрямках становить 95-100%.
Вже на початку червня "Укрзалізниця" щодня фіксувала близько 340 тисяч запитів на квитки, що приблизно вчетверо перевищувало кількість доступних місць.
За перший місяць літа компанія перевезла 2,5 млн пасажирів, серед яких 85 тисяч дітей та 14 тисяч військовослужбовців, які скористалися сервісом "Армія+". Лише поїздом №705/706 Київ - Перемишль за цей час подорожували 57 тисяч пасажирів.
Щоб збільшити кількість місць, у червні парк поповнили шістьма новими пасажирськими вагонами та трьома модернізованими дитячими вагонами.
Крім того, із 28 червня компанія запровадила новий графік руху, у межах якого:
Також через високий попит оперативно призначали додаткові рейси до Рахова, Мукачева та Солотвина.
Що робить "Укрзалізниця" для зменшення дефіциту квитків на поїзди (інфографіка РБК-Україна)
За даними компанії, завдяки додатковим вагонам і поїздам уже вдалося частково скоротити дефіцит місць. Наприклад, на напрямку Київ - Львів співвідношення попиту та пропозиції зменшилося з 5:1 до 4:1.
В "Укрзалізниці" наголосили, що додаткові рейси призначають у міру можливості, а інформацію про них оперативно публікують на офіційних ресурсах компанії.
У компанії пояснили, що весь наявний рухомий склад максимально залучений до пасажирських перевезень.
При цьому графік руху коригують залежно від безпекової ситуації, аналізу пасажиропотоків, наявності рухомого складу, пропускної спроможності ділянок та економічної доцільності.
Водночас "Укрзалізниця" запевняє, що докладає максимум зусиль для збереження стабільного сполучення між усіма регіонами України, тому безпідставного скасування пасажирських, приміських чи регіональних рейсів не допускають.
Також у компанії нагадали, що частина рухомого складу постійно використовується для виконання критично важливих завдань, зокрема евакуаційних рейсів, медичних перевезень, поїздок військовослужбовців, дипломатичних місій та організованих дитячих груп.
У "Укрзалізниці" повідомили, що у 2026 році планують оновити різними видами ремонту 1184 пасажирські вагони на власних виробничих потужностях.
Крім того, у межах державної програми у 2025-2028 роках заплановано закуповувати по 100 нових пасажирських вагонів щороку.
За 2024-2025 роки компанія вже отримала 66 нових вагонів українського виробництва. Також у 2025 році законтрактовано виготовлення ще 100 вагонів, із яких 60 планують ввести в експлуатацію вже цього року.
Нагадаємо, для дітей, які подорожують потягами "Укрзалізниці", діють спеціальні пільгові тарифи. В Україні діти до 5 років можуть їздити безкоштовно без окремого місця, а для пасажирів від 6 до 13 років передбачена 25% знижка.
На міжнародних рейсах умови залежать від країни призначення: безкоштовний проїзд і розмір знижок визначаються віком дитини та маршрутом, а для поїздок до країн ЄС і Молдови діють окремі правила.