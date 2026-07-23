Квитків катастрофічно бракує: як "Укрзалізниця" вирішує проблему з літнім дефіцитом

Головне: Шалений ажіотаж. Улітку попит на поїзди до Карпат і моря зріс у рази. Щодня фіксується близько 340 тисяч запитів на квитки, що вчетверо перевищує кількість доступних місць.

Улітку попит на поїзди до Карпат і моря зріс у рази. Щодня фіксується близько 340 тисяч запитів на квитки, що вчетверо перевищує кількість доступних місць. Нові вагони та рейси. Щоб зменшити дефіцит, УЗ додала до парку 9 вагонів (зокрема модернізовані дитячі) та ввела новий графік із 12 додатковими рейсами.

Щоб зменшити дефіцит, УЗ додала до парку 9 вагонів (зокрема модернізовані дитячі) та ввела новий графік із 12 додатковими рейсами. Перші результати. Завдяки оптимізації графіків на найбільш завантаженому напрямку Київ - Львів співвідношення між попитом та кількістю місць уже вдалося знизити з 5:1 до 4:1.

Завдяки оптимізації графіків на найбільш завантаженому напрямку Київ - Львів співвідношення між попитом та кількістю місць уже вдалося знизити з 5:1 до 4:1. Жодних скасувань. У компанії запевнили, що не забиратимуть вагони з інших регіональних чи приміських маршрутів задля популярних літніх напрямків, оскільки весь наявний рухомий склад залучений на максимум.

У компанії запевнили, що не забиратимуть вагони з інших регіональних чи приміських маршрутів задля популярних літніх напрямків, оскільки весь наявний рухомий склад залучений на максимум. Масштабне оновлення. У 2026 році на власних потужностях планують оновити 1184 вагони, а також ввести в експлуатацію 60 нових.

Попит у кілька разів перевищує пропозицію

У компанії зазначили, що влітку найбільшим попитом користуються поїздки до Карпат і моря. Порівняно з міжсезонням кількість запитів на квитки на популярні напрямки зростає в рази.

Наразі населеність поїздів на всіх напрямках становить 95-100%.

Вже на початку червня "Укрзалізниця" щодня фіксувала близько 340 тисяч запитів на квитки, що приблизно вчетверо перевищувало кількість доступних місць.

За перший місяць літа компанія перевезла 2,5 млн пасажирів, серед яких 85 тисяч дітей та 14 тисяч військовослужбовців, які скористалися сервісом "Армія+". Лише поїздом №705/706 Київ - Перемишль за цей час подорожували 57 тисяч пасажирів.

Що робить "Укрзалізниця"

Щоб збільшити кількість місць, у червні парк поповнили шістьма новими пасажирськими вагонами та трьома модернізованими дитячими вагонами.

Крім того, із 28 червня компанія запровадила новий графік руху, у межах якого:

призначила 12 нових рейсів;

прискорила три поїзди;

продовжила до Карпат чотири маршрути;

перевела вісім поїздів із курсування через день на щоденне.

Також через високий попит оперативно призначали додаткові рейси до Рахова, Мукачева та Солотвина.



Що робить "Укрзалізниця" для зменшення дефіциту квитків на поїзди (інфографіка РБК-Україна)

За даними компанії, завдяки додатковим вагонам і поїздам уже вдалося частково скоротити дефіцит місць. Наприклад, на напрямку Київ - Львів співвідношення попиту та пропозиції зменшилося з 5:1 до 4:1.

В "Укрзалізниці" наголосили, що додаткові рейси призначають у міру можливості, а інформацію про них оперативно публікують на офіційних ресурсах компанії.

Чи перекидатимуть вагони з інших маршрутів

У компанії пояснили, що весь наявний рухомий склад максимально залучений до пасажирських перевезень.

При цьому графік руху коригують залежно від безпекової ситуації, аналізу пасажиропотоків, наявності рухомого складу, пропускної спроможності ділянок та економічної доцільності.

Водночас "Укрзалізниця" запевняє, що докладає максимум зусиль для збереження стабільного сполучення між усіма регіонами України, тому безпідставного скасування пасажирських, приміських чи регіональних рейсів не допускають.

Також у компанії нагадали, що частина рухомого складу постійно використовується для виконання критично важливих завдань, зокрема евакуаційних рейсів, медичних перевезень, поїздок військовослужбовців, дипломатичних місій та організованих дитячих груп.

Як планують збільшувати парк вагонів

У "Укрзалізниці" повідомили, що у 2026 році планують оновити різними видами ремонту 1184 пасажирські вагони на власних виробничих потужностях.

Крім того, у межах державної програми у 2025-2028 роках заплановано закуповувати по 100 нових пасажирських вагонів щороку.

За 2024-2025 роки компанія вже отримала 66 нових вагонів українського виробництва. Також у 2025 році законтрактовано виготовлення ще 100 вагонів, із яких 60 планують ввести в експлуатацію вже цього року.