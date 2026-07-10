Знижки від Укрзалізниці: коли діти можуть їхати безкоштовно і які умови на закордонні поїзди

Для українських пасажирів, які подорожують разом із дітьми, діють спеціальні пільгові тарифи як на внутрішні, так і на міжнародні рейси. Розмір знижки залежить від віку дитини, напрямку поїздки та того, чи займає вона окреме місце.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Укрзалізницю ".

Головне: Безкоштовний проїзд: Діти до 3 років можуть подорожувати безкоштовно без окремого місця до країн ЄС та зворотно, до 4 років - у Молдову, до 5 років - Україною.

Діти до 3 років можуть подорожувати безкоштовно без окремого місця до країн ЄС та зворотно, до 4 років - у Молдову, до 5 років - Україною. Знижки для старших дітей: Є фіксовані знижки (від 25% до 64%) залежно від країни призначення.

Є фіксовані знижки (від 25% до 64%) залежно від країни призначення. Міжнародні особливості: Вартість міжнародних квитків розраховується окремо для кожної країни за спеціальними віковими категоріями.

Вартість міжнародних квитків розраховується окремо для кожної країни за спеціальними віковими категоріями. Окремі місця: Якщо дитина молодшого віку займає окреме місце, на неї поширюються відповідні вікові знижки.

Подорожі Україною

Діти до 5 років можуть подорожувати з батьками безкоштовно, але без окремого місця. Для дітей віком від 6 до 13 років включно при поїздках внутрішнім залізничним сполученням діє знижка 25% від тарифної вартості квитка.

Для отримання знижки під час купівлі квитка необхідно обов’язково вказувати вік дитини та мати при собі документ, що його підтверджує.

Правила знижок на міжнародні рейси

Ви можете не купувати окремий квиток (дитина їде без місця) у таких випадках:

До Молдови: до 4 років включно.

до 4 років включно. До країн ЄС (Польща, Румунія, Словаччина, Австрія, Угорщина): до 3 років включно.

Знижки для дітей:

Молдова: для дітей від 5 до 9 років включно знижка складає 62-64% .

для дітей від 5 до 9 років включно знижка складає . Країни ЄС: застосовується знижка 50% від вартості квитка (знижка не поширюється на вартість плацкарти).

Вартість міжнародних квитків до країн ЄС розраховується з урахуванням проїзду територією кожної держави окремо. Відповідно, для застосування знижок діють різні вікові ліміти: