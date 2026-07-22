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Квитки на Kyiv City Express зникли із застосунку УЗ: коли відновиться продаж

11:36 22.07.2026 Ср
1 хв
Як купити квитки на кільцеву електричку?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Київська міська електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У застосунку "Укрзалізниці" тимчасово недоступне оформлення квитків на поїзди Kyiv City Express. Обмеження діятиме протягом кількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Київської кільцевої електрички.

Зазначається, що оформлення квитків у застосунку буде недоступним орієнтовно до 12:00.

Водночас в "Укрзалізниці" наголосили, що це не впливає на рух поїздів.

"Поїзди курсують за розкладом, а можливість придбати квитки в застосунку повернеться вже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

На період дії обмежень пасажирів просять скористатися альтернативними способами придбання квитків.

Читайте також: Тарифи на проїзд у Києві зростуть до 30 гривень: хто зможе їздити безкоштовно

В "Укрзалізниці" також подякували пасажирам за розуміння.

Нагадаємо, з 22 липня вартість проїзду в Kyiv City Express зросла вперше з моменту запуску міської електрички. В "Укрзалізниці" пояснили це подорожчанням утримання та ремонту поїздів, а також витратами на електроенергію, водночас пільги для пасажирів залишилися без змін.

РБК-Україна також розповідало, що з 15 липня у Києві підвищили вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті до 30 гривень. Нові тарифи запровадили для метро, автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера, тоді як на маршрути приватних перевізників це рішення не поширюється.

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