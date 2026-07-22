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Билеты на Kyiv City Express исчезли из приложения УЗ: когда возобновится продажа

11:36 22.07.2026 Ср
2 мин
Как купить билеты на кольцевую электричку?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Киевская городская электричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В приложении "Укрзализныци" временно недоступно оформление билетов на поезда Kyiv City Express. Ограничение будет действовать в течение нескольких часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Киевской кольцевой электрички.

Отмечается, что оформление билетов в приложении будет недоступно ориентировочно до 12:00.

В то же время в "Укрзализныце" подчеркнули, что это не влияет на движение поездов.

"Поезда курсируют по расписанию, а возможность приобрести билеты в приложении вернется в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений пассажиров просят воспользоваться альтернативными способами приобретения билетов.

Читайте также: Тарифы на проезд в Киеве вырастут до 30 гривен: кто сможет ездить бесплатно

В "Укрзализныце" также поблагодарили пассажиров за понимание.

Напомним, с 22 июля стоимость проезда в Kyiv City Express выросла впервые с момента запуска городской электрички. В "Укрзализныце" объяснили это удорожанием содержания и ремонта поездов, а также расходами на электроэнергию, в то же время льготы для пассажиров остались без изменений.

РБК-Украина также рассказывало, что с 15 июля в Киеве повысили стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте до 30 гривен. Новые тарифы были введены для метро, автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера, тогда как на маршруты частных перевозчиков это решение не распространяется.

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