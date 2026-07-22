Вже не 15 гривень: скільки тепер коштує проїзд у київській електричці
З 22 липня проїзд у Kyiv City Express подорожчав. Квиток буде коштувати вдвічі дорожче.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
- Нові тарифи: З 22 липня проїзд у Kyiv City Express подорожчав. Вартість квитка залежатиме від способу його придбання.
- Причина змін: В "Укрзалізниці" пояснили подорожчання зростанням витрат на утримання електрички, ремонт поїздів та оплату електроенергії.
- Додаткова економія: Для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи.
- Пільги зберігаються: Студенти, ветерани та пенсіонери й надалі зможуть користуватися передбаченими пільгами на проїзд.
Чому змінюють тарифи
В "Укрзалізниці" пояснили, що нові тарифи приведуть у відповідність до вартості проїзду в громадському транспорті Києва.
"Утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в компанії зазначили, що столиця з 2021 року не компенсує витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише з початку 2026 року заборгованість міста перевищила 10 млн гривень.
Також для постійних пасажирів планують запровадити проїзні абонементи, які дозволять економити на щоденних поїздках.
Якою буде вартість проїзду
З 22 липня діятимуть такі тарифи:
- 30 грн - при купівлі квитка у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";
- 34,20 грн - при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий";
- 36,70 грн - у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці";
- 37 грн - у касах або у роз'їзного касира у вагоні.
Чи зміняться пільги
В Укрзалізниці наголосили, що всі чинні пільги залишаються.
Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою через застосунок Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери - оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві підвищили тариф на проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень. Нові ціни запрацювали з 15 липня та стосуються метро, автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера.