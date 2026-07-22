ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Вже не 15 гривень: скільки тепер коштує проїзд у київській електричці

07:13 22.07.2026 Ср
2 хв
Чи сильно вдарить по кишені подорожчання проїзду?
aimg Дмитро Левицький
Вже не 15 гривень: скільки тепер коштує проїзд у київській електричці Фото: Київська міська електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

З 22 липня проїзд у Kyiv City Express подорожчав. Квиток буде коштувати вдвічі дорожче.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Головне:

  • Нові тарифи: З 22 липня проїзд у Kyiv City Express подорожчав. Вартість квитка залежатиме від способу його придбання.
  • Причина змін: В "Укрзалізниці" пояснили подорожчання зростанням витрат на утримання електрички, ремонт поїздів та оплату електроенергії.
  • Додаткова економія: Для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити проїзні абонементи.
  • Пільги зберігаються: Студенти, ветерани та пенсіонери й надалі зможуть користуватися передбаченими пільгами на проїзд.

Чому змінюють тарифи

В "Укрзалізниці" пояснили, що нові тарифи приведуть у відповідність до вартості проїзду в громадському транспорті Києва.

"Утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в компанії зазначили, що столиця з 2021 року не компенсує витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише з початку 2026 року заборгованість міста перевищила 10 млн гривень.

Також для постійних пасажирів планують запровадити проїзні абонементи, які дозволять економити на щоденних поїздках.

Якою буде вартість проїзду

З 22 липня діятимуть такі тарифи:

  • 30 грн - при купівлі квитка у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";
  • 34,20 грн - при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий";
  • 36,70 грн - у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці";
  • 37 грн - у касах або у роз'їзного касира у вагоні.

Вже не 15 гривень: скільки тепер коштує проїзд у київській електричці

Чи зміняться пільги

В Укрзалізниці наголосили, що всі чинні пільги залишаються.

Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою через застосунок Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери - оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві підвищили тариф на проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень. Нові ціни запрацювали з 15 липня та стосуються метро, автобусів, трамваїв, тролейбусів і фунікулера.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Укрзалізниця Тарифи
Новини
Сенат США просунув розгляд законопроєкту про підтримку України
Сенат США просунув розгляд законопроєкту про підтримку України
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову