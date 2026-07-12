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Новий тариф - 30 гривень. Який транспорт у Києві не подорожчає з 15 липня

06:00 12.07.2026 Нд
1 хв
Чи зросте вартість проїзду у метро?
aimg Ірина Гамерська
Новий тариф - 30 гривень. Який транспорт у Києві не подорожчає з 15 липня Фото: Ціни на проїзд у Києві зростуть з 15 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Влада Києва вирішила підняти вартість проїзду у столичному транспорті до 30 гривень. Новий тариф почне діяти вже з 15 липня, але залишається транспорт, на який це рішення не діє.

Який транспорт вже з середи підскочить в ціні, а який залишиться без змін - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Який транспорт буде по 30 гривень

Як вказано у рішенні місцевої влади, з 15 липня тариф у 30 гривень за разову поїздку буде встановлено у комунальному транспорті:

  • метро,
  • автобус,
  • трамвай,
  • тролейбус,
  • фунікулер.

Зідно з даними на сайті Київпастранс, наразі міські автобуси курсують за 94 маршрутами, трамваї - за 16 маршрутами, тролейсуси налічують 42 марштури.

З повним переліком комунального транспорту Києва можна однайомитися тут.

Який транспорт не зросте в ціні

Однак, окрім комунального транспорту у Києві також є і приватні перевізники. Вони наразі не анонсували підвищення своїх послуг. А у разі, якщо ж вони вирішать переглянути тарифи - приватні перевізники зобов'язані повідомити про це місцеву владу за тиждень до початку дії нових тарифів.

Читайте також: Тарифи на проїзд у Києві зростуть до 30 гривень: хто зможе їздити безкоштовно
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