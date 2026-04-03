Квитки на електрички тепер у смартфоні: УЗ відкрила онлайн-продаж у ще 7 областях

12:04 03.04.2026 Пт
2 хв
Про черги у приміських касах можна забути
aimg Ірина Костенко
УЗ розширила онлайн-продаж квитків на приміські поїзди (фото ілюстративне: Getty Images)

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на приміські рейси онлайн у ще семи областях. Оформити поїздку можна за лічені секунди й без черг - через мобільний застосунок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: Поїзд може стати мішенню: коли евакуюють пасажирів УЗ і як уберегти життя (інструкція)

Які області України додали до переліку

"Онлайн-квитки на приміські поїзди західних областей - у застосунку УЗ", - розповіли українцям.

Уточнюється, що "Укрзалізниця" розширила функціонал мобільного застосунку.

"Відтепер пасажири ще 7 областей країни мають змогу купувати квитки на приміські рейси прямо в телефоні", - пояснили у компанії.

До вже наявних областей додали онлайн-квитки:

  • у Львівській області;
  • у Волинській області;
  • у Тернопільській області;
  • у Рівненській області;
  • в Івано-Франківській області;
  • у Закарпатській області;
  • у Чернівецькій області.

Що гарантує пасажиру електронний квиток

Згідно з інформацією УЗ, запроваджені зміни - важливий крок у цифровій трансформації, що підвищує якість обслуговування та робить кожну подорож комфортнішою.

Пасажирам повідомили також, що електронний квиток:

  • зберігається в застосунку;
  • гарантує швидку посадку;
  • дозволяє здійснити покупку за лічені секунди.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як отримати квиток на поїзд "у кілька кліків"

Для того, щоб отримати онлайн-квиток у телефоні, потрібно:

  • завантажити застосунок УЗ (створений за підтримки Mastercard);
  • перейти у розділ "Приміські";
  • обрати точки відправлення;
  • оформити квиток.

Насамкінець українцям нагадали, що застосунок УЗ - доступний як для IOS, так і для Android.

"Забудьте про черги - обирайте застосунок "Укрзалізниці", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Крім того, ми розповідали про постіль у поїзді - що потрібно знати пасажирам про нові ціни та правила користування.

Читайте також, як вижити у поїзді під час обстрілу (інструкція УЗ).

