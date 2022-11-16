У квартирі в Одесі стався вибух, є постраждалі

Дві людини отримали поранення внаслідок вибуху. Наразі на місці події працюють рятувальники.

Жителька будинку зазначила, що перед вибухом чула запах газу.

"Ми почали викликати аварійну службу. Тільки сусідка дотелефонувалась, стався вибух. Я побігла на другий поверх, там в мене чоловік був. У нас у двох кімнатах підлог нема, все провалилося вниз. Чоловіка викинуло вниз, де він залишився лежати. Коли я підійшла, він розмовляв, але в нього була розбита голова і болів дуже бік. Його забрала швидка", - сказала вона.

Нагадаємо, 14 листопада у квартирі в Києві виникла пожежа після вибуху портативного акумулятора.

Раніше жителів закликали придбати вогнегасники, аби убезпечити житло під час відключення електроенергії.

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