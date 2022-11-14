ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Киян закликали запастись вогнегасниками через відключення світла

Новость на русском →
Понеділок 14 листопада 2022 11:47
Киян закликали запастись вогнегасниками через відключення світла Фото: киян закликали запастись вогнегасниками через відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Киян закликали дотримуватись правил протипожежної безпеки та придбати вогнегасники. Це допоможе убезпечити житло під час відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Закликаємо дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та неухильно дотримуватися правил протипожежної безпеки під час відключення електроенергії", - пише пресслужба КМДА.

Дотримання правил протипожежної безпеки допоможе захистити свою оселю під час використання свічок, газових пальників, пічного опалення та генераторів.

"Будь ласка, споживайте електроенергію свідомо і будьте обережними! Разом переможемо", - додає КМДА.

Фото: киян закликали запастись вогнегасниками через відключення світла (Getty Images)

Нагадаємо, РБК-Україна писало список областей, де сьогодні, 14 листопада, знову вимикатимуть світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
Зеленський приїхав у звільнений Херсон, - Reuters
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні