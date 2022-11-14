Киян закликали дотримуватись правил протипожежної безпеки та придбати вогнегасники. Це допоможе убезпечити житло під час відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Закликаємо дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та неухильно дотримуватися правил протипожежної безпеки під час відключення електроенергії", - пише пресслужба КМДА. Дотримання правил протипожежної безпеки допоможе захистити свою оселю під час використання свічок, газових пальників, пічного опалення та генераторів. "Будь ласка, споживайте електроенергію свідомо і будьте обережними! Разом переможемо", - додає КМДА. Фото: киян закликали запастись вогнегасниками через відключення світла (Getty Images)