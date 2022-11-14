У квартирі в Києві вибухнув портативний акумулятор, виникла пожежа
У понеділок, 14 листопада, у Подільському районі Києва виникла пожежа після вибуху портативного акумулятора.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Зазначається, що сьогодні близько 9:00 надійшло повідомлення про вибух у квартирі на вулиці Сергія Данченка. На місце виїхали усі екстрені служби.
"Попередньо встановлено, що в квартирі від мережі заряджався портативний акумулятор, який вибухнув, спричинивши пожежу та значне пошкодження житла. Потерпілих внаслідок події немає", - сказано у повідомленні.
На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Подія зареєстрована у журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, киян закликали придбати вогнегасники, аби убезпечити житло під час відключення електроенергії.
Окрім того, РБК-Україна публікувало список областей, де сьогодні будуть планово вимикатимути світло.
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