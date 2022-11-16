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В квартире в Одессе произошел взрыв, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: в квартире в Одессе произошел взрыв, есть пострадавшие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В одной из квартир в Одессе произошел взрыв 16 ноября. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Два человека получили ранения в результате взрыва. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Жительница дома отметила, что перед взрывом слышала запах газа.

"Мы начали вызывать аварийную службу. Только соседка дозвонилась, произошел взрыв. Я побежала на второй этаж, там у меня муж был. У нас в двух комнатах полов нет, все провалилось вниз. Мужа выбросило вниз, где он остался лежать. Когда я подошла, он разговаривал, но у него была разбита голова и болел очень бок. Его забрала скорая", - сказала она.

Напомним, 14 ноября в квартире в Киеве возник пожар после взрыва портативного аккумулятора.

Ранее жителей призвали приобрести огнетушители, чтобы обезопасить жилье при отключении электроэнергии.

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