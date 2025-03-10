Квартири в новобудовах: коли купувати житло, щоб виграти на зростанні цін

Найнижчі ціни на житло завжди на початковому етапі його будівництва, але при такій інвестиції залишаються ризики, що зведення будинку можуть заморозити.

РБК-Україна розповідає, наскільки може дорожчати житло під час будівництва та які зараз ціни на первинному ринку.

Наскільки дорожчає житло на етапі будівництва

"Стандартно при інвестуванні в новобудову на етапі фундаменту до здачі будинку в експлуатацію, обʼєкт підвищується у ціні на 30-50% від загальної вартості. Але ризики є заморозки на якийсь час. Іноді вигідніше купити житло перед здачею в експлуатацію, зробити ремонт і продати з ремонтом. Це що стосується інвестиційного бізнесу", - каже експерт із нерухомості Олена Бондарук.

Вона наголошує, що якщо купувати житло для власних потреб, то потрібно зважити всі умови:

документи на земельну ділянку;

дозвільні документи забудовника;

репутацію забудовника;

кількість зданих в експлуатацію обʼєктів цим забудовником;

наявність банків-партнерів.

Як правильно самостійно перевірити документацію, читайте у нашому попередньому матеріалі.

Яка ситуація на первинному ринку

Торік темпи зведення нового житла в Україні перевищили навіть показники "ковідного" 2020 року. За весь 2024 рік: здано 9,76 млн кв. м, що на 32% більше, ніж за 2023 рік.

Найбільше новобудов звели у Києві - 10 730 квартир, в Київській області - 8 560, у Львові - 5 420. При цьому у Харкові, Черкасах та Сумах кількість введеного житла в експлуатацію зменшилась на 45-80%.

Ціни на первинному ринку нерухомості в Україні зараз коливаються від 620 доларів за "квадрат" у Сумах до 1 330 доларів у Львові. У переважній більшості міст ціни на житло у новобудовах підвищились на 1-9%, але у 5 містах вони знизились.

Кількість введеного житла в експлуатацію у 2024 році (скриншот сайту ЛУН)

Які зараз ціни у новобудовах

Найбільше вартість зросла у Чернігові - на 9%. Там зараз 1 кв. м продають за 750 доларів. У Рівному ціни зросли на 8%, "квадрат" нерухомості тепер коштує 920 доларів. Зазначимо, що з 2024 року це місто б'є рекорди по темпах зростання цін. Торік у Рівному житло на вторинному ринку подорожчало на 24% у валюті, а на первинному - на 23%.

В Івано-Франківську також зросли ціни у новобудовах на 8%, зараз там "квадрат" продають за 860 доларів, на 7% до 770 доларів подорожчала нерухомість у Тернополі, а в Одесі - на 6% до 1010 доларів.

У Чернівцях і Кропивницькому вартість піднялась на 5%, там 1 кв. м тепер продають за 1 010 і 1 030 доларів, відповідно. У Житомирі ціни зросли на 4%, зараз "квадрат" продають за 760 доларів.

На 3% подорожчало житло у новобудовах у Вінниці і Хмельницькому, там середня ціна становить 980 доларів і 670, відповідно.

Столична нерухомість піднялась на 2%. Тепер "квадрат" на первинному ринку коштує 1280 доларів. Додамо, що Київ разом з Ужгородом і Львовом входить у трійку міст із найдорожчим житлом.

У Дніпрі і Луцьку вартість квартир зросла на 1%, в середньому 1 кв. м продають за 1100 і 890 доларів, відповідно.

Середня вартість 1 кв. м на первинному ринку в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Ціни у новобудовах за пів року не змінились лише у Полтаві та Миколаєві - середня вартість у цих містах становить 820 та 710 доларів за "квадрат".

Вартість нерухомості знизилась у Запоріжжі на 7%. Там 1 кв. м продають за 650 доларів. Ціни обвалились через посилення російських атак на місто.

На 4% подешевшало житло у новобудовах Львова. Тепер "квадрат" в середньому коштує 1 300 доларів, але це залишається найвищою ціною в Україні. Також на 3% впала вартість в Ужгороді - до 1130 доларів за 1 кв.м.

У Харкові ціни на первинному ринку також знизились на 3%, тепер середня вартість там становить 670 доларів за "квадрат". У Сумах цей вид нерухомості подешевшав на 2% - до 620 доларів. Це найнижча ціна в Україні.

Даних про Херсон недостатньо для аналізу первинного ринку у місті.