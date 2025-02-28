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Ціни здивували. За скільки тепер продають квартири у Києві

Київ, П'ятниця 28 лютого 2025 18:16
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Ціни здивували. За скільки тепер продають квартири у Києві Скільки коштують квартири у Києві (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Києві за останні пів року знову підскочили ціни на всі види нерухомості, як на вторинному ринку, так і на первинному. Однокімнатні квартири подорожчали на 5%, дво- і трикімнатні - на 8%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, як змінились ціни на житло у столиці.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Однокімнатні квартири подорожчали на 5%, в середньому вони тепер коштують 63 тисячі доларів. Втім, вартість залежить від району розташування:

  • Печерський - 120 тисяч доларів;
  • Шевченківський - 84 тисячі доларів;
  • Голосіївський - 69 тисяч доларів;
  • Дарницький - 61 тисяча доларів;
  • Подільський - 57 тисяч доларів;
  • Солом'янський - 55 тисяч доларів;
  • Дніпровський - 55 тисяч доларів;
  • Оболонський - 53 тисячі доларів;
  • Святошинський - 49,5 тисяч доларів;
  • Деснянський - 40 тисяч доларів.

Також на 8% зросли ціни на двокімнатні квартири, в середньому у столиці вони тепер коштують 97 тисяч доларів. Найдорожче на Печерську - 189 тисяч доларів, найдешевше в Деснянському районі - 55 тисяч доларів.

Настільки ж зросла вартість трикімнатних квартир, тепер їх продають по 141 тисячі доларів. Рекордсменом за ціною є Печерськ - 309 тисяч доларів, останній у ціновому рейтингу - Деснянський район, де такі квартири коштують 68,5 тисяч доларів.

Ціни здивували. За скільки тепер продають квартири у КиєвіЦіни на однокімнатні квартири у Києві (скриншот сайту ЛУН)

В середньому киянам треба відкладати всю зарплату за 8 років, щоб купити однокімнатну квартиру, за 12,8 року - на двокімнатну і 18,6 року - на трикімнатну.

Найвищі ціни на житло у будинках дореволюційної забудови та новобудовах, зведених після 2010 року, найнижчі - у панельках і хрущовках.

Додамо, взимку ЛУН провів опитування, що буде з цінами на нерухомість у Києві. 39% відповіли - що житло подорожчає, 36% вважають, що вартість не зміниться, ще 26% - що ціни впадуть.

Ціни здивували. За скільки тепер продають квартири у КиєвіВартість житла за роками забудови (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на первинному ринку

За останні пів року на 3% у валюті піднялись ціни на первинному ринку. В середньому 1 кв. м тепер у столиці коштує 1 280 доларів, але все залежить від класу житла.

Вартість "квадрата":

  • преміум-клас - 3 200 доларів;
  • бізнес-клас - 1 740 доларів;
  • комфорт - 1 060 доларів;
  • економ - 1000 доларів.

Зараз у Києві 169 новобудов у продажу, розтермінування дають 106 забудовників, кредит - 25, іпотеку "єОселя" - 49. В середньому, щоб у столиці взяти квартиру в іпотеку, потрібно зробити перший внесок від 750 тисяч гривень.

50% опитаних вважають, що ціни на столичну нерухомість зростуть, 30% думають, що вартість не зміниться і 17% - відповіли, що житло подешевшає.

Зазначимо, що торік Київ став лідером із кількості введеного в експлуатацію жила - 10 730 об'єктів, це на 13% більше, ніж у 2023 році. На другому місці була Київщина із показником - 8 560 квартир.

Ціни здивували. За скільки тепер продають квартири у КиєвіГрафік змін вартості нерухомості на первинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Читайте також про те, що в Україні знову подорожчали однокімнатні квартири, найбільше - у західних регіонах. Усі рекорди побило Рівне, там ціни на житло підскочило на 11% у доларовому еквіваленті.

Раніше ми писали про те, хто і на яких умовах може взяти квартири за програмою "єОселя", а також про те, яке житло потрапляє під цю іпотеку.

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Київ Ціни на житло
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