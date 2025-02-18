Квартири за програмою "єОселя": яке житло можна купити і скільки треба для першого внеску

На 2025 рік Уряд заклав 20 мільярдів гривень на реалізацію програми "єОселя". Торік у рамках цього проекту видали кредитів на суму понад 14,6 мільярда гривень.

РБК-Україна із посиланням на " єОселю" розповідає про те, яке житло можна придбати за іпотечною програмою.

Хто і на яких умовах може скористатись програмою

Державна програма "єОселя" має на меті забезпечити українців доступним житлом, стимулюючи розвиток ринку нерухомості. У 2024 році нею скористались 8 515 сімей. Це на 45% більше, ніж у 2023 році.

Для кого діє програма:

громадян України від 18 років, але не старших 70 років на дату погашення іпотеки;

учасники програми мають бути платоспроможні;

для українців без власного житла, або якщо воно менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково;‍ або житло розташоване в районі бойових дій або ТОТ;

людина не входить у санкційні списки;

не бере участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.

Які умови програми:

кредит під 3% на весь термін (для пільгових категорій - військових, медиків, педагогів та науковців), для решти - 7%;

максимальний строк кредиту - 20 років;

мінімальний початковий внесок - 20%;

кредит можна взяти у банках-партнерах програми: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.

Пільгові категорії програми "єОселя" (скриншот сайту "єОселя)

Як долучитись до програми:

подати заявку через "Дію";

вибрати банк;

пройти перевірку даних та документів в обраному банку;

знайти житло для купівлі;

подати у банк необхідні документи для отримання кредиту;

укласти договори з банком та договір купівлі-продажу.

Додамо, що торік найбільше до програми долучилось військовослужбовців та правоохоронців - 49% від усієї кількості учасників, друга група за кількістю - українці без власного житла - 27%, медичні працівники - 8%, педагоги - 7%, ветерани - 4%, внутрішньо переміщені особи - 3%, вчені - 2%.

Кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" (скриншот сайту ЛУН)

Яке житло можна придбати по "єОселя"

За іпотечною програмою можна купити лише те житло, яке відповідає цим вимогам:

квартира в багатоквартирному житловому будинку (крім державної чи комунальної форм власності) або майнові права на квартиру, що будується;

на території України, окрім тимчасово окупованої території та районів бойових дій;

з розрахунку 52,5 кв. м на 1 особу + 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї додатково, якщо вони проживають з вами;

житло в обласних центрах має бути нове або здане в експлуатацію не більш як 10 років тому.

Ціна на житло не повинна перевищувати середню вартість спорудження нерухомості за регіонами України, визначену Мінрегіоном і помножену на наступні коефіцієнти:

2,5 - для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова;

2,0 - для обласних центрів та населених пунктів, що на їх околицях в межах 15 км, а також для міст із населенням понад 300 тисяч осіб;

1,75 - для міст з населенням від 100 тисяч до 300 тисяч осіб;

1,0 - для інших населених пунктів.

Якщо вартість 1 кв. м житла, яке б ви хотіли придбати, вища встановленої норми або площа житла перевищує визначені умовами програми, то різницю можна покрити у початковому внеску.

Скільки треба для першого внеску у різних містах

Сума мінімального внеску за програмою "єОселя" коливається від 4 до 18 тисяч доларів, залежно від міста розташування житла.

Найбільше для першого внеску треба зібрати у Києві - 18 тисяч доларів при середній вартості житла під іпотеку в 90 тисяч доларів, у Львові - 17 тисяч доларів, в середньому житло під іпотеку там коштує 84 тисячі доларів, в Ужгород - 11 тисяч доларів, там квартири за програмою коштують 55 тисяч доларів.

Найменшу суму для першого внеску треба зібрати у Харкові - 6 тисяч доларів, вартість житла там 28 тисяч доларів, у Запоріжжі і Сумах - 5 тисяч доларів, там житло в середньому коштує по 23 тисячі доларів, а у Кропивницькому - 4 тисячі доларів, там вартість житла становить 18 тисяч доларів.

Сума першого внеску за програмою "єОселя" (скриншот сайту ЛУН)