Квартири за програмою "єОселя": яке житло можна купити і скільки треба для першого внеску
На 2025 рік Уряд заклав 20 мільярдів гривень на реалізацію програми "єОселя". Торік у рамках цього проекту видали кредитів на суму понад 14,6 мільярда гривень.
РБК-Україна із посиланням на "єОселю" розповідає про те, яке житло можна придбати за іпотечною програмою.
- Хто і на яких умовах може скористатись програмою
- Яке житло можна придбати по "єОселя"
- Скільки треба для першого внеску у різних містах
Хто і на яких умовах може скористатись програмою
Державна програма "єОселя" має на меті забезпечити українців доступним житлом, стимулюючи розвиток ринку нерухомості. У 2024 році нею скористались 8 515 сімей. Це на 45% більше, ніж у 2023 році.
Для кого діє програма:
- громадян України від 18 років, але не старших 70 років на дату погашення іпотеки;
- учасники програми мають бути платоспроможні;
- для українців без власного житла, або якщо воно менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково; або житло розташоване в районі бойових дій або ТОТ;
- людина не входить у санкційні списки;
- не бере участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.
Які умови програми:
- кредит під 3% на весь термін (для пільгових категорій - військових, медиків, педагогів та науковців), для решти - 7%;
- максимальний строк кредиту - 20 років;
- мінімальний початковий внесок - 20%;
- кредит можна взяти у банках-партнерах програми: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank.
Пільгові категорії програми "єОселя" (скриншот сайту "єОселя)
Як долучитись до програми:
- подати заявку через "Дію";
- вибрати банк;
- пройти перевірку даних та документів в обраному банку;
- знайти житло для купівлі;
- подати у банк необхідні документи для отримання кредиту;
- укласти договори з банком та договір купівлі-продажу.
Додамо, що торік найбільше до програми долучилось військовослужбовців та правоохоронців - 49% від усієї кількості учасників, друга група за кількістю - українці без власного житла - 27%, медичні працівники - 8%, педагоги - 7%, ветерани - 4%, внутрішньо переміщені особи - 3%, вчені - 2%.
Кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" (скриншот сайту ЛУН)
Яке житло можна придбати по "єОселя"
За іпотечною програмою можна купити лише те житло, яке відповідає цим вимогам:
- квартира в багатоквартирному житловому будинку (крім державної чи комунальної форм власності) або майнові права на квартиру, що будується;
- на території України, окрім тимчасово окупованої території та районів бойових дій;
- з розрахунку 52,5 кв. м на 1 особу + 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї додатково, якщо вони проживають з вами;
- житло в обласних центрах має бути нове або здане в експлуатацію не більш як 10 років тому.
Ціна на житло не повинна перевищувати середню вартість спорудження нерухомості за регіонами України, визначену Мінрегіоном і помножену на наступні коефіцієнти:
- 2,5 - для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова;
- 2,0 - для обласних центрів та населених пунктів, що на їх околицях в межах 15 км, а також для міст із населенням понад 300 тисяч осіб;
- 1,75 - для міст з населенням від 100 тисяч до 300 тисяч осіб;
- 1,0 - для інших населених пунктів.
Якщо вартість 1 кв. м житла, яке б ви хотіли придбати, вища встановленої норми або площа житла перевищує визначені умовами програми, то різницю можна покрити у початковому внеску.
Скільки треба для першого внеску у різних містах
Сума мінімального внеску за програмою "єОселя" коливається від 4 до 18 тисяч доларів, залежно від міста розташування житла.
Найбільше для першого внеску треба зібрати у Києві - 18 тисяч доларів при середній вартості житла під іпотеку в 90 тисяч доларів, у Львові - 17 тисяч доларів, в середньому житло під іпотеку там коштує 84 тисячі доларів, в Ужгород - 11 тисяч доларів, там квартири за програмою коштують 55 тисяч доларів.
Найменшу суму для першого внеску треба зібрати у Харкові - 6 тисяч доларів, вартість житла там 28 тисяч доларів, у Запоріжжі і Сумах - 5 тисяч доларів, там житло в середньому коштує по 23 тисячі доларів, а у Кропивницькому - 4 тисячі доларів, там вартість житла становить 18 тисяч доларів.
Сума першого внеску за програмою "єОселя" (скриншот сайту ЛУН)
Читайте також про те, що ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку за останні пів року знизились у семи містах України. Найбільше нерухомість подешевшала у Запоріжжі - на 8%.
Раніше ми писали про те, в Україні подешевшало житло у новобудовах. За пів року найбільше ціни знизились у Запоріжжі - на 12%, Ужгороді - на 11% та Харкові - на 10%. У Львові вартість знизилась на 4%, зараз там 1 кв. м продають за 1300 доларів.
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