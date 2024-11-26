Як самостійно перевірити безпечність житла перед купівлею: список необхідних документів

Перед купівлею житла майбутнім власникам необхідно перевірити усі документи об'єкта нерухомості, аби надалі не виникло проблем. Переконатися, що житло "юридично безпечне" допомагають нотаріуси та рієлтори, але це можна зробити й самостійно.

РБК-Україна розпитала експерта з нерухомості, як самостійно перевірити законність житла перед укладанням угоди.

Як перевірити законність квартири

"Перевірити законність права власності, наявність заборон можна за допомогою реєстрів. Простіше, звичайно, звернутись до рієлтора або нотаріуса, який це зробить за вас. Але якщо вирішили спробувати зробити це самостійно, нижче ділюсь стислою інструкцією", – говорить експерт.

При купівлі житла на первинному ринку потрібно запросити у забудовника пакет документів:

ліцензія на будівельні роботи

містобудівні умови й обмеження

дозвіл на будівництво

документи на земельну ділянку

декларація про початок будівельних робіт

технічні умови на підключення комунікацій (електрика, водопостачання, водовідведення, газопостачання)

сертифікат про завершення будівництва

сертифікат про присвоєння поштової адреси

"Потрібно перевірити чи були судові спори й ознайомитись з їх рішенням", – додає Бондарук.

При купівлі житла на вторинному ринку потрібно перевірити:

право власності (через єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно)

наявність шлюбу в момент придбання нерухомості (потрібна згода нотаріальна другого із подружжя, навіть якщо шлюб розірвано)

перевірити податкову заборону (це можна зробити за номером платника податків на сайті Державної податкової служби України)

судові спори й рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень

наявність виконавчих проваджень та будь-яких записів у реєстрі обтяжень

наявність інших власників, відповідність фактичних даних та даних у виписці з Реєстру речових прав на нерухоме майно

"Це все перевіряється через реєстри. Якщо обʼєкт нерухомості перебуває під арештом чи іншим обтяженням та про це є запис в Реєстрі речових прав на нерухоме майно або щодо власника майна є запис щодо арешту на все майно, то таке житло не можна купувати", – каже Бондарук.