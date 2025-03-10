Квартиры в новостройках: когда покупать жилье, чтобы выиграть на росте цен
Самые низкие цены на жилье всегда на начальном этапе его строительства, но при такой инвестиции остаются высокие риски, что возведение дома могут заморозить.
РБК-Украина рассказывает, насколько может дорожать жилье во время строительства и какие сейчас цены на первичном рынке.
- Насколько дорожает жилье на этапе строительства
- Какая ситуация на первичном рынке
- Какие сейчас цены в новостройках
Насколько дорожает жилье на этапе строительства
"Стандартно при инвестировании в новостройку на этапе фундамента до сдачи дома в эксплуатацию, объект повышается в цене на 30-50% от общей стоимости. Но риски есть заморозки на какое-то время. Иногда выгоднее купить жилье перед сдачей в эксплуатацию, сделать ремонт и продать с ремонтом. Это что касается инвестиционного бизнеса", - говорит эксперт по недвижимости Елена Бондарук.
Она отмечает, что если покупать жилье для собственных нужд, то нужно взвесить все условия:
- документы на земельный участок;
- разрешительные документы застройщика;
- репутацию застройщика;
- количество сданных в эксплуатацию объектов этим застройщиком;
- наличие банков-партнеров.
Как правильно самостоятельно проверить документации, читайте в нашем предыдущем материале.
Какая ситуация на первичном рынке
В прошлом году темпы возведения нового жилья в Украине превысили даже показатели "ковидного" 2020 года. За весь 2024 год: сдано 9,76 млн кв. м, что на 32% больше, чем за 2023 год.
Больше всего новостроек возвели в Киеве - 10 730 квартир, в Киевской области - 8 560, во Львове - 5 420. При этом в Харькове, Черкассах и Сумах количество введенного жилья в эксплуатацию уменьшилось на 45-80%.
Цены на первичном рынке недвижимости в Украине сейчас колеблются от 620 долларов за "квадрат" в Сумах до 1 330 долларов во Львове. В подавляющем большинстве городов цены на жилье в новостройках повысились на 1-9%, но в 5 городах они снизились.
Количество введенного жилья в эксплуатацию в 2024 году (скриншот сайта ЛУН)
Какие сейчас цены в новостройках
Больше всего стоимость выросла в Чернигове - на 9%. Там сейчас 1 кв. м продают за 750 долларов. В Ровно цены выросли на 8%, "квадрат" недвижимости теперь стоит 920 долларов. Отметим, что с 2024 года этот город бьет рекорды по темпам роста цен. В прошлом году в Ровно жилье на вторичном рынке подорожало на 24% в валюте, а на первичном - на 23%.
В Ивано-Франковске также выросли цены в новостройках на 8%, сейчас там "квадрат" продают за 860 долларов, на 7% до 770 долларов подорожала недвижимость в Тернополе, а в Одессе - на 6% до 1010 долларов.
В Черновцах и Кропивницком стоимость поднялась на 5%, там 1 кв. м теперь продают за 1 010 и 1 030 долларов, соответственно. В Житомире цены выросли на 4%, сейчас "квадрат" продают за 760 долларов.
На 3% подорожало жилье в новостройках в Виннице и Хмельницком, там средняя цена составляет 980 долларов и 670, соответственно.
Столичная недвижимость поднялась на 2%. Теперь "квадрат" на первичном рынке стоит 1280 долларов. Добавим, что Киев вместе с Ужгородом и Львовом входит в тройку городов с самым дорогим жильем.
В Днепре и Луцке стоимость квартир выросла на 1%, в среднем 1 кв. м продают за 1100 и 890 долларов, соответственно.
Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Украине (скриншот сайта ЛУН)
Цены в новостройках за полгода не изменились только в Полтаве и Николаеве - средняя стоимость в этих городах составляет 820 и 710 долларов за "квадрат".
Стоимость недвижимости снизилась в Запорожье на 7%. Там 1 кв. м продают за 650 долларов. Цены обвалились из-за усиления российских атак на город.
На 4% подешевело жилье в новостройках Львова. Теперь "квадрат" в среднем стоит 1 300 долларов, но это остается самой высокой ценой в Украине. Также на 3% упала стоимость в Ужгороде - до 1130 долларов за 1 кв.м.
В Харькове цены на первичном рынке также снизились на 3%, теперь средняя стоимость там составляет 670 долларов за "квадрат". В Сумах этот вид недвижимости подешевел на 2% - до 620 долларов. Это самая низкая цена в Украине.
Данных о Херсоне недостаточно для анализа первичного рынка в городе.
Недавно мы рассказывали о том, что в Киеве за последние полгода снова подскочили цены на все виды недвижимости. Однокомнатные квартиры подорожали на 5%, двух- и трехкомнатные - на 8%.
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При подготовке материала использовали: эксклюзивный комментарий для РБК-Украина Елены Бондарук и данные ЛУН.
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