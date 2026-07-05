Квартири на Лук'янівці подешевшали через серію атак РФ: що зараз відбувається з цінами

Часті атаки на київську Лук'янівку суттєво вплинули на місцевий ринок нерухомості. Статистика свідчить про помітне падіння вартості житла у цьому мікрорайоні порівняно з іншими частинами Шевченківського району.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли в ЛУН.
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Експерти зазначають, що динаміка цін на Лук'янівці демонструє чіткий негативний тренд, який виділяється на фоні загальних показників Шевченківського району.
"Саме по Лукʼянівському мікрорайону статистично значимо впала ціна, якщо дивитися в доларі на 22% за рік. Це при загальному падінні всього Шевченківського району на -15%, 0% та -8% в доларі на 1-2 та 3-кімінатні квратири відповідно за рік. Тобто можна казати, що Лукʼянівка тягне ціни всього району вниз", - розповіли у ЛУН.
Крім того, на мікрорайоні фіксують суттєве зниження попиту на оренду великих квартир.
"Також статистично значимим серед житла різної кімнатності на Лукʼянівці є падіння ціни 3-кімнтаних квартир на оренду. Вона знизилась на - 29,1%", - додали в ЛУН.
Попри загальну тенденцію до зниження цін на Лук'янівці, у цілому Шевченківському районі вартість нерухомості залишається на високому рівні.
Ціни на купівлю квартир (середні показники):
Вартість оренди:
Для порівняння: загальна середня вартість житла на вторинному ринку столиці демонструє зростання. Зокрема, однокімнатні квартири в Києві за останній рік подорожчали на 8% - до 70 000 доларів.
Водночас, середня вартість оренди в Києві дещо знизилася: ціни на 1-кімнатні впали на 3%, а на 3-кімнатні - на 11% за рік.
Нагадаємо, наймасштабніших руйнувань Лук'янівка зазнала в ніч на 24 травня, коли Росія завдала масованого удару по Києву. Тоді внаслідок прямого влучання вщент згорів торговий центр "Квадрат" та Лук'янівський ринок.
Також постраждав житловий будинок. Частина конструкції обвалилась. Ушкоджень зазнав і вестибюль станції метро "Лук'янівська". Кілька годин вона не працювала.