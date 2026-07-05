Квартиры на Лукьяновке подешевели из-за серии атак РФ: что сейчас происходит с ценами

Главное: Из-за постоянных обстрелов Лукьяновка демонстрирует негативную динамику цен на жилье.

Стоимость квартир в этом микрорайоне в долларовом эквиваленте упала на 22% за год , что значительно больше общих показателей по Шевченковскому району.

, что значительно больше общих показателей по Шевченковскому району. Также зафиксировано существенное снижение цен на аренду трехкомнатных квартир на Лукьяновке - на 29,1% .

. Тем не менее, общая стоимость жилья на вторичном рынке Киева продолжает демонстрировать умеренный рост .

Лукьяновка "тянет" район вниз

Эксперты отмечают, что динамика цен на Лукьяновке демонстрирует четкий негативный тренд, выделяющийся на фоне общих показателей Шевченковского района.

"Именно по Лукьяновскому микрорайону статистически значимо упала цена, если смотреть в долларе на 22% за год. Это при общем падении всего Шевченковского района на -15%, 0% и -8% в долларе на 1-2 и 3-коминатные квартиры соответственно за год", - говорят в ЛУН.

Кроме того, на микрорайоне фиксируют существенное понижение спроса на аренду больших квартир.

"Также статистически значимым среди жилья разной комнатности на Лукьяновке есть падение цены 3-комнатных квартир в аренду. Она снизилась на - 29,1%", - добавили в ЛУН.

Цены на вторичном рынке столицы (скриншот)

Сколько стоит жилье в Шевченковском районе

Несмотря на общую тенденцию к снижению цен на Лукьяновке, в целом в Шевченковском районе стоимость недвижимости остается на высоком уровне.

Цены на покупку квартир (средние показатели):

однокомнатная - 95 тысяч долларов;

двухкомнатные - 135 тысяч долларов;

трехкомнатные - 210 тысяч долларов.

Стоимость аренды:

однокомнатная - 27 тысяч гривен;

двухкомнатная - 33 тысячи гривен;

трехкомнатные - 51 800 гривен.

Ситуация по Киеву

Для сравнения, общая средняя стоимость жилья на вторичном рынке столицы демонстрирует рост. В частности, однокомнатные квартиры в Киеве за последний год подорожали на 8% - до 70 000 долларов.

В то же время средняя стоимость аренды в Киеве несколько снизилась: цены на 1-комнатные упали на 3%, а на 3-комнатные - на 11% за год.