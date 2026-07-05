Квартиры на Лукьяновке подешевели из-за серии атак РФ: что сейчас происходит с ценами

Частые атаки на киевскую Лукьяновку оказали существенное влияние на местный рынок недвижимости. Статистика свидетельствует о заметном падении стоимости жилья в микрорайоне по сравнению с другими частями Шевченковского района.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в ЛУН.
Главное:
Эксперты отмечают, что динамика цен на Лукьяновке демонстрирует четкий негативный тренд, выделяющийся на фоне общих показателей Шевченковского района.
"Именно по Лукьяновскому микрорайону статистически значимо упала цена, если смотреть в долларе на 22% за год. Это при общем падении всего Шевченковского района на -15%, 0% и -8% в долларе на 1-2 и 3-коминатные квартиры соответственно за год", - говорят в ЛУН.
Кроме того, на микрорайоне фиксируют существенное понижение спроса на аренду больших квартир.
"Также статистически значимым среди жилья разной комнатности на Лукьяновке есть падение цены 3-комнатных квартир в аренду. Она снизилась на - 29,1%", - добавили в ЛУН.
Несмотря на общую тенденцию к снижению цен на Лукьяновке, в целом в Шевченковском районе стоимость недвижимости остается на высоком уровне.
Цены на покупку квартир (средние показатели):
Стоимость аренды:
Для сравнения, общая средняя стоимость жилья на вторичном рынке столицы демонстрирует рост. В частности, однокомнатные квартиры в Киеве за последний год подорожали на 8% - до 70 000 долларов.
В то же время средняя стоимость аренды в Киеве несколько снизилась: цены на 1-комнатные упали на 3%, а на 3-комнатные - на 11% за год.
Напомним, самые масштабные разрушения Лукьяновка получила в ночь на 24 мая, когда Россия нанесла массированный удар по Киеву. Тогда в результате прямого попадания полностью сгорел торговый центр "Квадрат" и Лукьяновский рынок.
Также пострадал жилой дом. Часть конструкции обрушилась. Повреждение получил и вестибюль станции метро "Лукьяновская". Несколько часов она не работала.