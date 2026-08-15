"Вісім людей можуть "мінуснути" три роти". Командир FPV-екіпажу про силу дронів на фронті

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Ще десять років тому один "Мавік" на всю роту був рідкістю. Сьогодні ж екіпаж FPV із чотирьох людей здатний виконувати завдання, для яких раніше залучали великі підрозділи.

Цю еволюцію БПЛА військовий із позивним Гоц бачив на власні очі. Ще у 2015-му майже одразу після школи добровольцем пішов захищати рідну Луганщину. На фронті пройшов шлях від піхотинця до командира екіпажу безпілотних систем спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан". РБК-Україна розпитало захисника, як дроні змінюють сучасну війну.

Головне: FPV-дрони сьогодні використовують не лише як ударне оружня, а й для розвідки, полювання на логістику, знищення позицій ворога та спасіння українських військових.

Завдяки FPV українській піхоті дедалі рідше доводиться вступати у ближній бій – дрони знищують супротивника ще до виходу штурмових груп.

Під час масованих штурмів екіпаж FPV може виконати понад 30 бойових вильотів лише за кілька годин та зупинити колони ворожої техніки.

Екіпаж із чотирьох операторів за одну операцію може ліквідувати до сотні окупантів.

Бійці "Артану" за допомогою FPV змогли визволити з російського плена трьох українських штурмовиків, виманивши окупантів із укриття.

Нижче наводимо пряму мову військового.

"Один "Мавік" був на всю роту": як починалася ера дронів

Вперше у зону АТО я потрапив до складу підрозділу спецпризначення Нацполіції. Тієї години "Мавікі" були великою рідкістю. На всю роту міг бути один дрон, який спочатку майже не використовували.

Згодом їх почали застосовувати для аеророзвідки та коригування мінометів, артилерії. У 2017-18-х з'явилися перші спроби працювати зі знижками боєприпасів. Вже тоді зрозуміли, що за цим майбутнє.

Тоді я був у піхоті звичайним бійцем. Із завдань – оборона, виходи, іноді наступальні дії. Але вже тоді цікавились напрямком безпілотників.

Вже під час повномасштабної війни, а саме у 2023 році, почав для себе відкривати напрямок FPV дронів. Через знайомих волонтерів знаходили дроні, обладнання, тренувалися, літали на полігонах. А коли приходив до керівництва, щоб ті погодили відкривати позицію, то вони відмовлялися. Тоді й далі ми продовжували працювати на "Мавіках" і знищувати ворогів.

Пам'ятаю період коли нічних "Мавіків" було дуже мало. Їх берегли лише на випадок великих російських штурмів. Уночі фактично працювала лише розвідка, без скидів.

Ми зі своєю групою через знайомих знайшли нічні "Мавікі", налаштували їх та вирішили спробувати. Першої ж ночі вилетіли. Росіяни добре окопалися у посадці. Ми всю ніч скидали боєприпаси та повністю “розібрали” позицію. Нікому навіть нічого не сказали.

Зранку нам зателефонували зі словами: "Тут фотографії прийшли. Уся позиція розбита. Це ви зробили?". А тоді заявили: "Відвозьте свої "Мавікі". Ніхто так працювати не буде. Ніхто вам цього не дозволяв".

Через деяку годину один із пілотів моєї групи потрапив до госпіталю. Там познайомився з військовим, який служив на тій ділянці фронту, де ми тоді працювали.

Той розповідає: "Пам'ятаю, були якісь пілоти, які так росіян бомбили... Наш комбат тоді шукав їх, щоби подякувати". Побратим глянувши на фото, а то була наша робота…

Фото: "Гоц" пішов на фронт ще у 2015 році (надане РБК-Україна)

"Жодного разу не пошкодував про свій вибір"

В "Артані" зовсім інший підхід - тут можна робити хоч 30 вильотів на день. Вже два роки, як я перейшов сюди, і жодного разу не пошкодував про свій вибір. До цього теж брав участь у різних спеціальних операціях, але побачивши зовсім інший підхід до їх виконання.

Це відчувається навіть у звичайному спілкуванні з командирами. Не має значення, хто ти – новенький, рядовий боєць чи людина, яка давно у підрозділі. Ставлення до всіх однакове. Шкірного оцінюють за тим, як він працює, а не за званням чи вислугою років.

Наш командир "Титан" переживає за шкірного. Усе планується так, щоб бойове завдання було виконане з мінімальними втратами особового складу. А ще краще – щоб їх взагалі не було.

Саме це я називаю людським ставленням. З часом багатьох своїх хлопців сюди забрав – хочеться, щоби люди служили в нормальних умовах. У нас, на відміну від Росії, не такий великий людський ресурс. Не можемо дозволити собі втрачати людей. Нам треба берегти шкірного бійця, і виграти цю війну, а не просто боротися…

"Вісім людей можуть "мінуснути" три роти"

Зараз ми використовуємо різні типи безпілотників. Це і радіокеровані FPV, і дроні на оптоволокні. Під кожне завдання є свій засіб ураження. Багато хто думає, що FPV – це лише про удар. Насправді ні. Дуже часто вони працюють ще й як розвідники.

За допомогою ударних FPV можемо розвідати місцевість чи позиції росіян там, куди не завжди дістанеться навіть "Мавік" чи розвідувальне крило. Якщо це будинки, бліндажі, завали – ми пролітаємо всередину, дивуємося, що там відбувається, і передаємо інформацію далі.

Іноді це онлайн-трансляція, яку можна побачити командний пункт. Іноді просто записуємо коротке відео та передаємо його тим підрозділам, яким ця інформація потрібна.

Після цього штурмові групи вже розуміють, як усе збудовано, де укриття, які є проходи. Це дуже полегшує їхню роботу.

Якщо працюємо на оптоволокні, можливостей ще більше. Можемо буквально зайти до будь-якого будинку. А якщо там росіяни, то проводимо не просто розвідку, а й одразу знищуємо ворога.

Також дедалі частіше використовуємо наземні роботизовані комплекси (НРК) через високу активність ворожих FPV дронів та мінування логістичних маршрутів. Вони підвозять дроні, боєприпаси, паливо для генераторів, їжу – все, що потрібне екіпажу. Так безпечніше. Хай краще росіяни знищувати роботизований комплекс, ніж екіпаж, який виконує логістичну місію самостійно.

У нас екіпаж FPV складається з 4 бійців: це командир екіпажу, пілот FPV, пілот ретранслятора та заряджаючий. В екіпажі будь-який боєць може замінити іншого бійця, оскільки кожен навчений робитиме те, що пов'язане з FPV.

Найкращий результат – це коли після виконання завдання бачиш, скільки противника вдалося знищити. Буває, що екіпаж за одну операцію може ліквідувати 50-60, а іноді й під сотню росіян. Це чотири людини роблять таку роботу.

Фото: Гоц є командиром екіпажу безпілотних систем спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан" (Влад Нестеров/РБК-Україна)

А якщо взяти два роки моєї служби, то тільки мій екіпаж, а потім уже два екіпажі, могли знищити дві-три сотні супротивників, а то й більше. Фактично вісім людей за цю годину могли "мінуснути" три роти. Чи не за один день, звичайно. Але коли дивишся на загальний результат – воно приблизно так і виходить.

Щодня передаємо інформацію: скільки було знищено супротивника, техніки, транспорту, артилерії. Ці дані далі аналізують, щоб розуміти реальні втрати врага на конкретному напрямку та планувати подальші дії.

У нас навіть між екіпажами є дружні перегони. Коли розвідка помічає росіянина, який рухається – і вже всі хочуть першими долетіти до цілі і знищити його.

"Помилки дорого обходяться"

На війні будь-яка помилка може дорого коштувати. Ошибка може коштувати життя бійця. Помилок ми не допускаємо! Будь-який екіпаж втомлюється. Неважливо, літаєш ти на "Мавіку" чи на FPV. Можна цілу добу працювати, поспати дві години і знову летіти.

Екіпажі змінюють один одного. Хтось може бути на позиції 10 днів, хтось 20 – все залежить від ситуації. Коли виходимо на відпочинок, це не означає, що ми нічого не робимо. Поки одна група працює на позиції, інша готує все необхідне для її роботи.

Збираємо дроні, споряджаємо боєприпаси, завозимо обладнання, підвозимо на позиції. За один заїзд усе не завезеш. Дронів йде багато. Буває, що за день можемо здійснити до 40 вильотів.

День-два можемо відпочити, а потім виїхати на іншу позицію і працювати вже по окремих цілях. Наприклад, полюємо на російських пілотів FPV або "Мавіків". Це у нашій роботі пріорітетні цілі! Якщо знаходимо їх позиції, просто розбираємо їх, наносимо максимальне ураження.

Звісно, ​​росіяни теж намагаються нас шукати, але досвід дає можливість працювати так, щоби враг не міг нас знайти.

Звичайно, росіяни теж намагаються нас шукати. Є спостережні пости. Почули звук FPV – одразу передають далі, що дрон летить. Вони можуть зрозуміти напрям, звідки він прилетів. Але не конкретну позицію. Тому не вискакуємо одразу після шкірного запуску. Продовжуємо працювати.

Найнебезпечніше – не літати, а зайти на позицію чи вийти з неї. Вихід/захід– саме в цей момент супротивник найбільше може завдати шкоди екіпажу. У разі виявлення позиції пілотів для супротивника це стає пріоритетною метою. Він не шкодує ані дронів, ані снарядів. Також позиції піддаються вогневому ураженню авіацією.

Тому дуже поважно ставимося до таких речей. Перед тим як заїде транспорт, перевіряємо маршрути. Частина людей залишається на позиції, інші виходять оглянути найнебезпечніші ділянки – повороти, відкриті місця, усі, де може бути загроза.

Я взагалі намагаюся більше покладатись на собі. Хтось може сказати: "Ми вже подивилися". Але коли я знаю, що зараз їдуть мої хлопці, мої підлеглі, то мені спокійніше самому все перевірити. За них я відповідаю.

"Нам дають ціль – ми її знищуємо"

Торік ми працювали на Лиманському напрямку разом із Третьою штурмовою бригадою. Це була налагоджена спільна робота: кожен виконував свої обов'язки, але працювали як одна команда.

Багато хто з моїх побратимів з годин АТО вже тоді служив саме у Третій штурмовій. Мені було цікаво побачитися з хлопцями, поговорити про роботу. Вони ділилися досвідом, допомагали виконувати завдання. Саме так і має бути.

Тоді ми звільнили кілька населених пунктів. Сенс таких операцій не лише в тому, щоби повернути конкретне село. Росіяни вибирають одне напрямок, концентрують там сили і починають штурмувати.

Наше завдання – змусити їх перекидати резерви. Бо коли вони починають стягувати війська на інше напрям, певна ділянка фронту послаблюється.

Плануванням операцій займається керівництво. Ми вже одержуємо конкретні завдання безпосередньо на позиціях. Нам ставити мету – і ми її знищуємо.

Добре пам'ятаю операцію у Степногірську. Коли ми зайшли виконувати завдання, росіяни були вже практично всюди. Нам вдалося зачистити сіру зону, де супротивник уже стиг добре закріпитися, та зачистити саме село – у спільній роботі з іншими підрозділами нашого Департаменту активних дій та Сил оборони.

Ми зірвали їх плани захопити Степногірськ. А захоплення відкривало б їм шлях далі – у напрямку Запорожжя. Цього не сталося завдяки роботі "Артану" та всіх підрозділів, які тоді виконували спільне завдання.

Фото: "Гоц": "Буває, що екіпаж за одну операцію може ліквідувати 50-60, а іноді й під сотню росіян" (Влад Нестеров/РБК-Україна)

Також пам'ятаю випадок на Ліманському напрямку. Уранці нам повідомили, що російська штурмова група зайшла у посадку. Четверо військових РФ думали, що добре сховалися. Розсілися під деревами, замаскувалися.

З "Мавіка" їх уже не було видно. Але сама посадка була майже повністю вибита артилерією, дерева стояли рідко. Ми почали заводити FPV просто в середину посадки.

Виліт за вильотом. Знайшли першого. Потім іншого, третього, четвертого. Від моменту, коли ми їх помітили, до останнього ураження минуло хвилин тридцять.

І це дуже важливо. Бо нашій піхоті вже не треба було вступати у ближній бій. Якби росіяни почали штурмувати, хлопці одразу відкрили б вогонь, а потім підтягнули б артилерію та дроні. А так усе закінчилося ще до того, як піхота підійшла.

І це дуже важливо. Бо нашій піхоті вже не треба було заходити у ближній бій. Якби хлопці почали штурмувати, росіяни одразу відкрили б вогонь, а потім підтягнули б артилерію та дроні. А так усе закінчилося ще до того, як піхота підійшла.

"Не ганяємось за технікою – полюємо на логістику"

На Лиманському напрямі було значно менше техніки, ніж на Запорізькому заразі. Тому ми почали працювати за логістикою.

Ставили FPV-засідки на маршрутах. Так скорочували годину польоту від своєї позиції – дрон буквально за 2-3 хвилини виходити на ціль. Не завжди це спрацьовує, бо машини їздять із РЕБом, але росіяни розслабляються: думають, що вже далеко від фронту, на завжди встигають увімкнути захист. І саме тоді ми їх ловимо.

Для засідок беремо звичайні FPV, але з ніжками, щоби міг "сісти" і встановленим боєприпасом. Він просто стоїть і чекає свою мету – машину, що везе боєприпаси, їжу, підвозити піхоту та все потрібне на позиції.

Одного разу ми знищили таку машину із 4-5 мішками майна. Але це не просто один автомобіль – це десятки росіян, які найближчим часом залишатимуться без забезпечення. Бо поки що є постачання російські солдати нормально собі відчувають.

НРК теж знищуємо навіть, якщо він уже на зворотному шляху і довіз вантаж. Інакше завтра він виконає ще одну місію. Так само працюємо по мотоциклах, самокатах – по всьому, що забезпечує логістику.

Був випадок: стояла підбита машина росіян. Було видно, що її ще можна відремонтувати чи евакуювати.

Ми виставили ждуна і спостерігали за цим транспортом. Якоїсь миті вони побачили нашого ждуна, зробили знижку, але щось пішло не так – і своїм же підривом залишково її знищили. Ми навіть не планували її добивати. Вийшло так, що вони самі доробили нашу роботу.

"Дронами врятували полонених"

Випадків, коли б завдяки FPV взяли полонених, зустрічаються дуже рідко. Але торік навесні ми змогли визволити з плена трьох наших штурмовиків. Наші бійці виявили групу супротивника, вступили з ними в бій, але росіяни закинули газ на позицію до хлопців, які втратили свідомість, і захопили їх у повну.

Наше керівництво дуже швидко спланувало операцію. За допомогою FPV вдалося виманити росіян із підвалу. На відео було добре видно, де вибігали наші бійці, а де оккупанти: полонених змушують зняти все спорядження, щоби не було гранат чи зброї.

Наші одразу відбігли вбік, а росіяни збилися в купу. Ми просто почали працювати по них дронами. Після цього наших хлопців вивели назад на свої позиції за допомогою Мавіка з рупором.

Ще один епізод добре запам'ятався на Запорізькому напрямі. Навесні росіяни пішли до масованого штурму. Вони залучили понад півсотні одиниць техніки за кілька годин.

По них був такий наліт FPV, що майже вся техніка була знищена. Піхоту, яка залишилася, ще кілька днів добивали інші підрозділи.

Наш екіпаж тоді зробив 33 чи 35 вильоти всього за 4 години. Бувало, долітаєш до цілі, а її вже знищив інший екіпаж. Розвертаєшся, летиш на наступну. Поки долітаєш – і там уже відпрацювали. Коли перша й друга хвиля штурму закінчилися, з'явився якийсь азарт. Вже сам просиш: "Давайте ще".

FPV справді змінюють війну. Вони можуть зупиняти штурми ще до того, як техніка дійти до наших позицій. А піхоті вже значно легше добивати тих росіян, які залишилися живими після ударів дронів.

Фото: "Гоц": FPV дійсно змінюють війну. Вони можуть зупиняти штурми ще до того, як техніка дійде до наших позицій" (Влад Нестеров/РБК-Україна)

Так само кілька днів тому на Донецькому напрямку росіяни знову вирішили піти в танковий штурм. Здається, вивели 20 чи 30 танків. У результаті не доїхав жоден. Усе знищили.

Бувало, що за шість годин мого чергування ми мали підтверджених втрат ворога чотирьох "двохсотих", чотирьох "трьохсотих", а ще по трьох взагалі не було зрозуміло, що з ними, бо після ударів.

Тобто за кілька годин це могло бути одинадцять уражених росіян. І дуже часто ті, кого спочатку записували як "трьохсотих", потім ставали "двохсотими". Їм ніхто не надавав медичної допомоги, їх ніхто не евакуйовував.

НРК і FPV можуть максимально закривати потреби людей на передовій. Звісно, що техніка може зламатися, її можуть знищити. Але якщо за рахунок неї можна зменшити втрати наших бійців, кількість людей на передових позиціях, то це правильний шлях. Це означає менше наших втрат.

Першочергова наша задача – це врятовані життя нашої піхоти.

Але треба розуміти одну річ: воюють не роботи. Воюють люди, які ними керують. 90% людей у моїх екіпажах – це колишня піхота. Це штурмовики, бійці механізованих підрозділів. Люди, які самі сиділи на нулі, самі тримали оборону, самі ловили на себе артилерію. Для мене велика честь бути в команді таких людей.

У 2022-2024 роках піхоти на передньому краї було значно більше. Саме піхота відбивала штурми, знищувала техніку. Тоді танк міг під'їхати на 20-50 метрів до наших позицій і працювати по піхоті. Зараз танк просто не доїде.

"Війна забрала дім"

Торік, коли працювали із Третьою штурмовою, то були зовсім недалеко від мого дому на Луганщині. Було дуже важко: ти розумієш, що в рідних краях, але потрапити додому не можеш.

Мої батьки у 2022-му були змушені залишити дім, у якому прожили все життя. Просто кинули будинок і виїхали, бо Росія придумала, що це їхня територія.

Добре пам'ятаю, як усе було до 2014-го. На День Незалежності, на День міста – всі ходили у вишиванках, всюди була українська символіка. Навіть не існувало ніяких розмов про "нацистів".

Більшість людей спілкувалися російською і ніхто нікому нічого не забороняв. Усі прекрасно знали, що вони українці. А потім поступово почала працювати пропаганда. Хтось їй повірив, хтось – ні.

З мого населеного пункту ще у 2014-му дехто пішов воювати на боці росіян. Деякі з тих, хто став там командирами чи керівниками, до цього вони якусь годину перебували в Росії. Їх там готували.

Старше покоління, яке виросло ще за Радянського Союзу, думало, що зараз усе буде так само, як колись. Але вийшло зовсім інакше. Це не була "громадянська війна", як росіяни люблять розповідати, хоч деякі місцеві взяли зброю. Вони пішли проти своєї країни, армії та населення. Це — зрадники, враги.

Фото: "Гоц": "Моя найбільша мотивація – звільнити рідне місто" (Влад Нестеров/РБК-Україна)

"Не хочу, щоб ті, хто загинув, зробили це даремно"

Моя найбільша мотивація – звільнити рідне місто. І не менша мотивація – не дати росіянам просунутися далі.

Є люди, які живуть далеко від фронту. Для них війна – це сирена раз на кілька днів. І здається, що все це десь далеко. Але якщо ворога не зупинити, через півроку війна може прийти і до них.

Іноді навіть знайомі питають: "За що ти воюєш? За кого?"

Мої побратими – ще одна моя мотивація. Багато друзів загинуло. І дуже не хочу, щоб їхня смерть була напрасною. Вони віддали життя. Залишили дружин, дітей, батьків. Не хочу, щоби про цих хлопців забули.

У мене був товариш ще із 2014-го із позивним "Іслам". Він загинув у оточеному Маріуполі у 2022-му, а за рік під Бахмутом загинув і його батько. У побратима залишилася маленька дитина, мати. Коли таке бачиш, розумієш, що ціле покоління просто знищується.

У серпні під Лиманом загинув наш побратим. Він вивозив штурмову групу. У машині було п'ятеро бійців, але удар прийшовся саме на нього. Він із 2015 років служив у спецпідрозділі, у 2022-му вже був цивільним, але сам пішов на фронт. Вже посмертно президент надав йому звання Героя України. У нього залишилися двоє дітей, батьки.

Тому місце для багатьох стає мотивацією. Бо коли розумієш, що знищуєш ворогів, стає трохи легше.

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