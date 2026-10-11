Трамп знову дорікнув Зеленському "небажанням домовлятися" і похвалив Путіна

У Білому домі знову перекладають на Київ відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією. Водночас позицію Кремля там вважають конструктивною, а Москву хвалять за постачання дешевої нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповіді президента США Дональда Трампа на запитання журналістів.

Журналісти поцікавилися, чи відправить Трамп свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткоффа на нові переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Прямо на це запитання президент США не відповів, натомість звинуватив Київ.

"Ну, я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Але, як я вже казав, це те, що могло б бути вирішено багато разів, але з якихось причин Зеленський не хоче укладати угоду", - заявив Трамп.

Трамп пославшись на статистику, стверджував, що в одної зі сторін на мільйон солдатів більше, ніж в іншої. На його думку, президенту України Володимиру Зеленському варто було домовитися набагато раніше.

"Було б розумніше, якби він уклав угоду ще два роки тому. Він міг би укласти набагато вигіднішу угоду ще два роки тому", - сказав президент США.

Розповідаючи про нещодавню телефонну розмову, Трамп запевнив, що Путін "дуже хотів би врегулювати ситуацію". Окремо він похвалив Кремль за пальне.

"Погляньте, він забезпечує світ великими обсягами нафти. Тобто це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною", - заявив Трамп.