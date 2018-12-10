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Госпогранслужба подтвердила отказ митрополиту Илариону в выезде из ОРДО

Новости » Политика    10.12.2018 - 13:39
Госпогранслужба подтвердила отказ митрополиту Илариону в выезде из ОРДО
Фото: Олег Слободян (УНИАН)

Слободян не уточнил, по какой причине Илариону отказали в пропуске  

Государственная пограничная служба 9 декабря отказала митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону в выезде с оккупированного Донбасса. Об этом РБК-Украина сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

В частности, Слободян подтвердил, что Илариона не пропустили на подконтрольную Украине территорию.

"Да, действительно, это произошло вчера около 16:00. Его действительно не пропустили", - заявил он, однако не уточнил, на каких именно основаниях митрополиту отказали в пропуске.

Отметим, по версии Донецкой епархии, представитель Службы безопасности Украины сообщил Илариону, что его электронный пропуск был аннулирован.

Напомним, ранее представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что боевики 6 ноября намеренно не пропускали людей на КПВВ "Майорское".

По данным пограничников, за минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли почти 28 тыс. человек. Также сообщалось, что общий поток оставался динамичным, но характеризовался определенным снижением по сравнению с предыдущим днем.

 

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Новости Украины Государственная пограничная службаДонбассцерковьОлег СлободянКПВВУПЦ МП
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