Куць обіцяє розібратися з відмовою митрополиту Іларіону у виїзді з ОРДО

Фото: митрополит Іларіон (wikipedia.org)

Глава Донецької ВЦА заявив, що намагається "вирішити це питання"

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць обіцяє розібратися з відмовою митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону у виїзді з окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Куця.

Куць зазначив, що Іларіон направив йому відкрите звернення у зв'язку з ситуацією, яка склалася 9 грудня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

"Глибоко стурбований ситуацією, що склалася. Маю намір звернутися до відповідних органів, щоб з'ясувати всі обставини та причини, які до неї призвели, і вирішити це питання", - зазначив Куць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники не пропустили з окупованого Донбасу митрополита Іларіона. За даними Донецької єпархії, йому відмовили у в'їзді через анулювання електронного пропуску в базі Служби безпеки України. У той же час уточнюється, що за кілька днів до цього він безперешкодно виїжджав на окуповану територію.

Відзначимо, минулого тижня Синод УПЦ Московського патріархату заборонив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі.