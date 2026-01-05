Кушнер і Віткофф відправляться у Париж для участі в "Коаліції охочих"

Так, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлятимуть США на зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться цього тижня у Парижі.

Наразі офіційні деталі порядку денного та склад учасників переговорів у Парижі ще не розкриті.

Раніше Віткофф та Кушнер вже брали участь у міжнародних зустрічах щодо України, зокрема у Берліні, де вони зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорювали питання безпеки та відновлення після війни.