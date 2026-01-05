Кушнер і Віткофф відправляться у Париж для участі в "Коаліції охочих"

США оголосили своїх представників для участі у переговорах щодо України у Парижі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Reuters з посиланням на представника Білого дому.
Так, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлятимуть США на зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться цього тижня у Парижі.
Наразі офіційні деталі порядку денного та склад учасників переговорів у Парижі ще не розкриті.
Раніше Віткофф та Кушнер вже брали участь у міжнародних зустрічах щодо України, зокрема у Берліні, де вони зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорювали питання безпеки та відновлення після війни.
Зустріч лідерів країн "Коаліції охочих" відбудеться 6 січня у Парижі за ініціативою президента Франції Еммануеля Макрона. Лідер Франції заявив, що під час цього засідання буде визначено внесок кожної країни "коаліції охочих" у гарантії безпеки для України.
Нагадаємо, що до групи входять понад 30 країн, серед яких ключові партнери України з Європи та США, які обговорюють мирний план, гарантії безпеки та подальшу підтримку України після війни.
До речі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте також візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" 6 січня у Парижі.
Це станеться після того, як 3 січня в Києві зустрічались радники "Коаліції охочих". Цю зустріч добре оцінив безпосередньо президент України Володимир Зеленський, так і новий керівник Офісу глави держави Кирило Буданов.