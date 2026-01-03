Україна проводить переговори з радниками з нацбезпеки країн-партнерів: перші підсумки

Україна проводить переговори з радниками з питань національної безпеки країн-партнерів. Основна увага - гарантії безпеки, відбудова та створення базових рамок для довгострокового миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні відбулися перші підсумкові обговорення з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів. У переговорах брали участь представники Європейського Союзу, Канади, НАТО та США.

"Рухаємось у розмові за трьома ключовими напрямами: гарантії безпеки, відбудова та базова рамка для реального миру. Все має бути дієвим, достойним і таким, що встановлює мир на десятиліття. І це наше бачення повністю збігається з баченням ключових партнерів. Вдячний нашій команді за ґрунтовний підхід до перемовин", - повідомив президент Володимир Зеленський.

Він також додав, що подальші кроки включають підготовку зустрічей у Європі наступного тижня та планування переговорів у США.

Фото: Володимир Зеленський обговорив з партнерами ключові кроки до миру та безпеки (t.me/V_Zelenskiy_official)

Переговори щодо мирного плану

Україна сьогодні розпочала спільну роботу з європейськими партнерами у Києві щодо безпекових гарантій і підходів до мирного плану.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, участь у зустрічах беруть начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник Офісу президента Олександр Бевз.

Перший блок переговорів присвячений рамковим документам. Йдеться, зокрема, про гарантії безпеки для України, підходи до формування мирного плану та узгодження послідовності подальших спільних кроків із партнерами.

Умєров наголосив, що робота спрямована на вироблення рішень, які будуть реалістичними та базуватимуться на спільній відповідальності України й європейських союзників.

За даними РБК-Україна, у засіданні взяли цчасть 18 представників європейських краї та країн НАТО. Також відомо, що до економічної сесії долучиться спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Раніше Україна активно проводила двосторонні та багатосторонні консультації з партнерами щодо безпеки та мирного врегулювання конфлікту.