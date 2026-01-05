Кушнер и Уиткофф отправятся в Париж для участия в "Коалиции желающих"

США объявили своих представителей для участия в переговорах по Украине в Париже.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Так, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер будут представлять США на встрече "Коалиции желающих", которая состоится на этой неделе в Париже.
Сейчас официальные детали повестки дня и состав участников переговоров в Париже еще не раскрыты.
Ранее Уиткофф и Кушнер уже участвовали в международных встречах по Украине, в частности в Берлине, где они встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждали вопросы безопасности и восстановления после войны.
Встреча лидеров стран "Коалиции желающих" состоится 6 января в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Лидер Франции заявил, что во время этого заседания будет определен вклад каждой страны "коалиции желающих" в гарантии безопасности для Украины.
Напомним, что в группу входят более 30 стран, среди которых ключевые партнеры Украины из Европы и США, которые обсуждают мирный план, гарантии безопасности и дальнейшую поддержку Украины после войны.
Кстати, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также примет участие во встрече "Коалиции желающих" 6 января в Париже.
Это произойдет после того, как 3 января в Киеве встречались советники "Коалиции желающих". Эту встречу хорошо оценил непосредственно президент Украины Владимир Зеленский, так и новый руководитель Офиса главы государства Кирилл Буданов.