Головна » Новини » Політика

Продовжимо на рівні лідерів та військових: Буданов про зустріч з радниками партнерів

Україна, Субота 03 січня 2026 20:53
UA EN RU
Продовжимо на рівні лідерів та військових: Буданов про зустріч з радниками партнерів Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Під час зустрічі 3 січня в Києві з радниками з питань національної безпеки держав-партнерів України сторони обговорили питання оборонної співпраці та гарантій безпеки. Можна очікувати на реальні та серйозні результати зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

Буданов нагадав, що до Києва прибули радники з питань національної безпеки держав-партнерів України, які є членами "коаліції охочих".

"Консультації вийшли продуктивними та засвідчили високий рівень усвідомлення всієї серйозності викликів та загроз нашій спільній безпеці, і будуть конкретні результати. Детально проінформували партнерів про напрацьовані документи з мирного процесу та результати активної дипломатичної роботи останніх тижнів", - зазначив він.

Також сторони обговорили позиції та скоординувалися щодо різних сфер військово-політичної співпраці. Обговорення покликане наблизити потрібний результат - це надійні, справжні, міцні та юридично зобов'язуючи безпекові гарантії від партнерів, які зроблять неможливою повторну агресію Росії проти України.

"Наступного тижня робота продовжиться на рівні лідерів, а також між військовими держав-партнерів... І Україна, і США, і Європа зацікавлені у надійному, справедливому мирі, який буде запорукою спільного успішного майбутнього", - написав Буданов.

Окремий допис виклав ще один учасник зустрічі, секретар Ради Національної безпеки та оборони Рустем Умеров. За його словами, у зустрічі з українського боку взяли участь представники уряду, сектору безпеки й оборони, розвідувальної спільноти та парламенту.

"Обговорили безпекові гарантії, пункти мирного плану, економічне відновлення та військово-політичні питання. Більшість позицій - 90% мирного плану - вже узгоджені, робота триває над деталями", - запевнив він.

Умеров додав, що до переговорів у форматі відеозв'язку також приєднався спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, щоб синхронізувати позиції України, США та Європи у режимі реального часу.

"За підсумками домовилися перейти до наступного етапу – підготовки зустрічі на рівні лідерів країн, яка відбудеться 6 січня у Парижі. Напередодні, 5 січня, матимемо окрему нараду начальників генеральних штабів європейських країн, покликану забезпечити додаткову координацію дій із союзниками у безпековому вимірі", - додав Умеров.

Нагадаємо, що протягом дня 3 січня у Києві пройшла низка зустрічей, на яких радники "коаліції охочих" та українські посадовці працювали над мирним планом та іншими важливими документами - це підтвердив безпосередньо президент України Володимир Зеленський.

Головним підсумком зустрічі стало те, що вже у вівторок, 6 січня, усі напрацювання обговорюватимуть лідери коаліції у Парижі. Детальніше про всі подробиці та нюанси - в матеріалі РБК-Україна.

Кирило Буданов Мирні переговори мирний план США Війна в Україні
