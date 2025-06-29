Курячі серця з секретним інгредієнтом: Педан показав "швидкий" рецепт улюбленої страви (відео)

Шоумен і телеведучий Олександр Педан розповів, як можна швидко приготувати курячі сердечка, аби вони були смачними та не "плавали" у воді. Виявилося, у нього є свій особливий рецепт.

Як повідомляє РБК-Україна , на своїй сторінці в Instagram Педан показав, як смажити серця на пательні та який секретний інгредієнт він додає.

Курячі сердечка в соєвому соусі - рецепт від Педана

Улюблена страва ведучого та його доньки готується дуже швидко. Усього за 30 хвилин ви можете забезпечити себе смачним обідом.

Почнемо приготування:

Промийте серця та викладіть їх на розігріту пательню

Коли вони почнуть "віддавати" юшку - обережно її зливайте

Влийте соєвий соус, коли побачите, що серця почали підсмажуватися

Не забувайте помішувати

Якщо любите гостреньке - додайте трохи червоного перцю.

А потім додавайте секретний інгредієнт - щедру ложку меду. Саме він дасть серцям золотаву та смачну скоринку.

Важливо: не соліть сердечка, адже ви додали соєвий соус, а він вже солоний.

Педан поділився простим рецептом (скріншот)

Простий рецепт смачної страви оцінили юзери. У коментарях вони зазначають, що саме так сердечка дійсно виходять хрумкими й соковитими одночасно. Також вони пишуть:

"Я таке люблю, але я попередньо їх трохи відварюю і чищу від того всього, і ще додаю цибульку тушковану при смаженні"

"Я так готувала крильця і в кінці посипала кунжутом, то теж така смакота"

"Знаємо такий рецепт і секретний інгредієнт також. Правда дуже і дуже смачно для тих, хто любить курячі сердечка".

В чому користь курячих сердечок

Курячі серця - недорогий, але дійсно корисний продукт. Вони багаті на білок, залізо та вітаміни групи B, зокрема B12, який підтримує нервову систему та імунітет. Завдяки високому вмісту таурину та коензиму Q10, цей продукт позитивно впливає на роботу серця.

Цей субпродукт має низький вміст жиру, особливо якщо його готувати без смаження, наприклад, тушкувати або варити. А ще він швидко насичує, тому дієтологи радять не ігнорувати курячі сердечка в повсякденному раціоні.

Однак є нюанс: людям з високим рівнем холестерину краще вживати їх у помірній кількості.