Куриные сердца с секретным ингредиентом: Педан показал "быстрый" рецепт любимого блюда (видео)

Шоумен и телеведущий Александр Педан рассказал, как можно быстро приготовить куриные сердечки, чтобы они были вкусными и не "плавали" в воде. Оказалось, у него есть свой особый рецепт.

Как сообщает РБК-Украина , на своей странице в Instagram Педан показал, как жарить сердца на сковороде и какой секретный ингредиент он добавляет.

Куриные сердечки в соевом соусе - рецепт от Педана

Любимое блюдо ведущего и его дочери готовится очень быстро. Всего за 30 минут вы можете обеспечить себя вкусным обедом.

Начнем приготовление:

Промойте сердца и выложите их на разогретую сковороду

Когда они начнут "отдавать" уху - осторожно ее сливайте

Влейте соевый соус, когда увидите, что сердца начали поджариваться

Не забывайте помешивать

Если любите остренькое - добавьте немного красного перца.

А потом добавляйте секретный ингредиент - щедрую ложку меда. Именно он даст сердцам золотистую и вкусную корочку.

Важно: не солите сердечки, ведь вы добавили соевый соус, а он уже соленый.

Педан поделился простым рецептом (скриншот)

Простой рецепт вкусного блюда оценили юзеры. В комментариях они отмечают, что именно так сердечки действительно получаются хрустящими и сочными одновременно. Также они пишут:

"Я такое люблю, но я предварительно их немного отвариваю и чищу от того всего, и еще добавляю лук тушеный при жарке"

"Я так готовила крылышки и в конце посыпала кунжутом, то тоже такая вкуснятина"

"Знаем такой рецепт и секретный ингредиент также. Правда очень и очень вкусно для тех, кто любит куриные сердечки".

В чем польза куриных сердечек

Куриные сердца - недорогой, но действительно полезный продукт. Они богаты белком, железом и витаминами группы B, в частности B12, который поддерживает нервную систему и иммунитет. Благодаря высокому содержанию таурина и коэнзима Q10, этот продукт положительно влияет на работу сердца.

Этот субпродукт имеет низкое содержание жира, особенно если его готовить без жарки, например, тушить или варить. А еще он быстро насыщает, поэтому диетологи советуют не игнорировать куриные сердечки в повседневном рационе.

Однако есть нюанс: людям с высоким уровнем холестерина лучше употреблять их в умеренном количестве.