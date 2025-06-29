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Куриные сердца с секретным ингредиентом: Педан показал "быстрый" рецепт любимого блюда (видео)

Воскресенье 29 июня 2025 08:21
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Куриные сердца с секретным ингредиентом: Педан показал "быстрый" рецепт любимого блюда (видео) Александр Педан раскрыл секрет любимого блюда (фото: канал "Мы - Украина+")
Автор: Полина Иваненко

Шоумен и телеведущий Александр Педан рассказал, как можно быстро приготовить куриные сердечки, чтобы они были вкусными и не "плавали" в воде. Оказалось, у него есть свой особый рецепт.

Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Педан показал, как жарить сердца на сковороде и какой секретный ингредиент он добавляет.

Куриные сердечки в соевом соусе - рецепт от Педана

Любимое блюдо ведущего и его дочери готовится очень быстро. Всего за 30 минут вы можете обеспечить себя вкусным обедом.

Начнем приготовление:

  • Промойте сердца и выложите их на разогретую сковороду
  • Когда они начнут "отдавать" уху - осторожно ее сливайте
  • Влейте соевый соус, когда увидите, что сердца начали поджариваться
  • Не забывайте помешивать
  • Если любите остренькое - добавьте немного красного перца.

А потом добавляйте секретный ингредиент - щедрую ложку меда. Именно он даст сердцам золотистую и вкусную корочку.

Важно: не солите сердечки, ведь вы добавили соевый соус, а он уже соленый.

Куриные сердца с секретным ингредиентом: Педан показал &quot;быстрый&quot; рецепт любимого блюда (видео)Педан поделился простым рецептом (скриншот)

Простой рецепт вкусного блюда оценили юзеры. В комментариях они отмечают, что именно так сердечки действительно получаются хрустящими и сочными одновременно. Также они пишут:

  • "Я такое люблю, но я предварительно их немного отвариваю и чищу от того всего, и еще добавляю лук тушеный при жарке"
  • "Я так готовила крылышки и в конце посыпала кунжутом, то тоже такая вкуснятина"
  • "Знаем такой рецепт и секретный ингредиент также. Правда очень и очень вкусно для тех, кто любит куриные сердечки".

В чем польза куриных сердечек

Куриные сердца - недорогой, но действительно полезный продукт. Они богаты белком, железом и витаминами группы B, в частности B12, который поддерживает нервную систему и иммунитет. Благодаря высокому содержанию таурина и коэнзима Q10, этот продукт положительно влияет на работу сердца.

Этот субпродукт имеет низкое содержание жира, особенно если его готовить без жарки, например, тушить или варить. А еще он быстро насыщает, поэтому диетологи советуют не игнорировать куриные сердечки в повседневном рационе.

Однако есть нюанс: людям с высоким уровнем холестерина лучше употреблять их в умеренном количестве.

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