Білкова піца без шкоди для фігури: Олена Мандзюк дала легкий рецепт, з яким впораються всі (відео)
Блогерка Олена Мандзюк поділилася рецептом піци, яка не лише вразить смаком, а ще дозволить підтримувати необхідну норму білків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яким Мандзюк поділилася на сторінці свого проекту в Instagram.
Як приготувати сирну піцу
"40 грамів білка в основі! Це просто ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно і ситно, але з користю для тіла", - описала свій рецепт Олена.
Для приготування сирної піци візьміть такі інгредієнти:
- 250 грамів зернистого сиру
- 2 яйця
- 100 грамів твердого сиру
- 100 грамів чері
- 50 грамів песто
- 60 грамів вівсяного борошна (можете обирати на свій смак)
- базилік
- спеції.
Змішайте сир з яйцями, борошном та спеціями. Потім викладіть основу на деко з пергаментом і випікайте 20–25 хвилин (180 градусів).
Далі викладайте начинку (у Мандзюк це песто, твердий сир, помідори чері і базилік). Нехай піца печеться ще 10 хвилин. А в кінці полийте її оливковою олією для смаку.
"Хрустке і тягуче. Ви можете додати будь-яку улюблену начинку - від овочів до морепродуктів або бекону. Смачно", - йдеться в описі рецепту.
Як зробити піцу з сиром - рецепт з відео
June 14, 2025
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