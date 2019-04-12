Курсовые качели: как валютный рынок отреагировал на президентские выборы

Украинцам не стоит ожидать падения гривны из-за выборов (РБК-Украина)

Президентские выборы пока не взбудоражили валютный рынок. Бизнес и население не стали в панике скупать доллары, реагируя на результаты первого тура. Более того, за счет притока валюты от аграриев и инвесторов, покупающих украинские гособлигации, курс гривны начал укрепляться после голосования 31 марта и опустился ниже 27 гривен/доллар. О том, как дальше может развиваться ситуация на валютном рынке – в материале РБК-Украина.

Валюта вне политики

Курс гривны к доллару укреплялся больше недели после первого тура президентских выборов. Но последние несколько дней украинская валюта стала понемногу сдавать позиции, вновь приближаясь к отметке 27 гривен/доллар.

Выборы проходят при нетипичной для этого времени года высокой волатильности на валютном рынке, когда курс то растет, то падает, рассказывает начальник отдела продаж казначейских продуктов "ОТП Банка" Юрий Крохмаль. По его словам, ситуация не выходит "за рамки разумного" – без резких скачков в ту или иную сторону. Население ведет себя также стабильно: аномальных покупок или продаж валюты со стороны граждан не наблюдается.

"Перед первым туром выборов наблюдался повышенный спрос на валюту, из-за чего курс доллара превысил отметку 27 гривен/доллар. Это, в свою очередь, снова вернуло спрос на гривневые бумаги Министерства финансов со стороны нерезидентов-инвесторов. Из-за этого предложения валюты стало больше. С одной стороны, давление на гривну ослабло, и даже наблюдался откат, а с другой – НБУ смог пополнить валютные резервы", – уточнил Крохмаль.

За прошедшую неделю Нацбанк выкупил с рынка 118,4 млн долларов, что также помогло уменьшить курсовые колебания, подтвердил руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

Пока, по мнению Мартыненко, президентские выборы не оказывают негативного влияния на валютный курс. Это соответствует базовому сценарию аналитиков ICU, уточнил он. "Более того, похоже, что иностранные инвесторы пока спокойны, поскольку они вновь активизировались на рынке гривневых ОВГЗ. За прошедшие три недели они нарастили свой портфель гривневых ОВГЗ на 8 миллиардов гривен, включая 2,5 миллиарда гривен за неделю после первого тура выборов", – говорит Мартыненко.

Юрий Крохмаль отметил, что экспортеры традиционно продают валюты больше, чем инвесторы, которые "заводят" в страну доллары для покупки гривневых облигаций. "Но инвесторы создают ситуацию избыточного предложения, которая и дает пространство для укрепления гривны", – добавил эксперт. Впрочем, они не сильно влияют на ситуацию на валютном рынке, полагает руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. "Если мы посмотрим на поведение гривны к доллару в прошлом и позапрошлом году, сейчас тенденция похожа. Скорее всего, здесь сказываются сугубо рыночные факторы – экспорт и импорт. Сейчас ситуация на внешних рынках для нас благоприятная", – объяснил Паращий.

Александр Мартыненко обратил внимание на тот факт, что все еще продолжается весенняя посевная кампания. В этот период аграрии поддерживают курс спросом на гривну. Но, с другой стороны, по словам аналитика, наблюдается хороший спрос на валюту со стороны импортеров потребительских товаров.

МВФ и новый президент

Политическая неопределенность в стране из-за выборов и их возможного победителя – один из наиболее непредсказуемых рисков, которые аналитики вынуждены учитывать в прогнозах обменного курса гривны. "Пока мы видим, что эти опасения не оправдываются, – отметил Александр Паращий. – Сейчас все пристально следят за тем, что происходит в штабе Зеленского, какие оттуда звучат месседжи. Все понимают, что очень многое по курсу гривны будет зависеть от того, как мы будем сотрудничать с МВФ. Пока негативных сигналов не было, потому все относительно спокойно".

Владимир Зеленский, претендующий на победу на президентских выборах, в своих последних публичных выступлениях деликатно комментирует тему иностранных кредитов, повторяя тезис о том, что долги нужно возвращать. В МВФ всегда подчеркивают, что они вне политики и готовы работать с любой властью, способной садиться за стол переговоров и выполнять взятые на себя обязательства.

И хотя глава государства напрямую не влияет на экономическую политику страны (это прерогатива правительства), президент ставит свою подпись под меморандумом о сотрудничестве с Фондом. Учитывая плотный график выплат внешнего долга, работа с МВФ, безусловно, станет одним из ключевых заданий для следующего президента, кто бы им ни стал.

"НБУ в своих прогнозах рассчитывает на то, что МВФ и другие наши официальные партнеры – ЕС, Всемирный банк, западные страны, предоставят нам около 10 миллиардов долларов займов в течение трех лет. Это существенная поддержка, если учитывать, что нам больше 20 миллиардов долларов нужно будет вернуть за последующие три года. И понятно, что и частные займы будут завязаны на наших отношениях с МВФ. Если не будет сотрудничества с Фондом, частные займы будут для нас непосильно дорогими", – уверен Александр Паращий.

Как минимум до завершения второго тура выборов аналитики не ожидают резкого разворота на валютном рынке в ту или иную сторону. Говорить о более отдаленной перспективе эксперты пока не берутся. "С большой долей вероятности, последующие несколько недель торги на межбанке пройдут в диапазоне 26,5-27,3 гривен/доллар. До окончания второго тура выборов, скорее всего, сохранится высокая волатильность", – прогнозирует Юрий Крохмаль из "ОТП Банка".

"Мы ожидаем, что в ближайшую пару недель значительных изменений курса не произойдет, и он будет колебаться в пределах 26,7-27,3 гривен/доллар", – подтвердил Александр Мартыненко из ICU.