Курсові гойдалки: як валютний ринок відреагував на президентські вибори

Українцям не варто очікувати падіння гривні через вибори (РБК-Україна)

Президентські вибори поки не збентежили валютний ринок. Бізнес і населення не стали у паніці скуповувати долари, реагуючи на результати першого туру. Більш того, за рахунок припливу валюти від аграріїв і інвесторів, що купують українські держоблігації, курс гривні почав зміцнюватися після голосування 31 березня і опустився нижче 27 гривень/долар. Про те, як далі може розвиватися ситуація на валютному ринку – у матеріалі РБК-Україна.

Валюта поза політикою

Курс гривні до долара зміцнювався більше тижня після першого туру президентських виборів. Але останні кілька днів українська валюта стала потроху здавати позиції, знову наближаючись до позначки 27 гривень/долар.

Вибори проходять за нетиповою для цього часу року високої волатильності на валютному ринку, коли курс то росте, то падає, розповідає начальник відділу продажів казначейських продуктів "ОТП Банку" Юрій Крохмаль. За його словами, ситуація не виходить "за рамки розумного" – без різких стрибків в ту або іншу сторону. Населення веде себе також стабільно: аномальних покупок або продажів валюти з боку громадян не спостерігається.

"Перед першим туром виборів спостерігався підвищений попит на валюту, через що курс долара перевищив позначку 27 гривень/долар. Це, у свою чергу, знову повернуло попит на гривневі папери Міністерства фінансів з боку нерезидентів-інвесторів. Через цю пропозицію валюти стало більше. З одного боку, тиск на гривню ослаб, і навіть спостерігався відкат, а з іншого – НБУ зміг поповнити валютні резерви", – уточнив Крохмаль.

За минулий тиждень Нацбанк викупив з ринку 118,4 млн доларів, що також допомогло зменшити курсові коливання, підтвердив керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Поки, на думку Мартиненка, президентські вибори не мають негативного впливу на валютний курс. Це відповідає базовим сценарієм аналітиків ICU, уточнив він. "Більше того, схоже, що іноземні інвестори поки спокійні, оскільки вони знову активізувалися на ринку гривневих ОВДП. За минулі три тижні вони збільшили свій портфель гривневих ОВДП на 8 мільярдів гривень, включаючи 2,5 мільярда гривень за тиждень після першого туру виборів", – каже Мартиненко.

Юрій Крохмаль зауважив, що експортери традиційно продають валюти більше, ніж інвестори, які заводять в країну долари для купівлі гривневих облігацій. "Але інвестори створюють ситуацію надлишкової пропозиції, яка і дає простір для укріплення гривні", – додав експерт. Втім, вони не сильно впливають на ситуацію на валютному ринку, вважає керівник аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій. "Якщо ми подивимося на поведінку гривні до долара в минулому і позаминулому році, зараз тенденція схожа. Швидше за все, тут позначаються суто ринкові чинники – експорт та імпорт. Зараз ситуація на зовнішніх ринках для нас сприятлива", – пояснив Паращій.

Олександр Мартиненко звернув увагу на той факт, що все ще триває весняна посівна кампанія. У цей період аграрії підтримують курс попитом на гривню. Але, з іншого боку, за словами аналітика, спостерігається хороший попит на валюту з боку імпортерів споживчих товарів.

МВФ і новий президент

Політична невизначеність у країні через вибори і їх можливого переможця – один з найбільш непередбачуваних ризиків, які аналітики змушені враховувати у прогнозах обмінного курсу гривні. "Поки ми бачимо, що ці побоювання не виправдалися, – зазначив Олександр Паращій. – Зараз всі пильно стежать за тим, що відбувається у штабі Зеленського, які звідти лунають меседжі. Всі розуміють, що дуже багато щодо курсу гривні буде залежати від того, як ми будемо співпрацювати з МВФ. Поки негативних сигналів не було, бо все відносно спокійно".

Володимир Зеленський, який претендує на перемогу на президентських виборах, у своїх останніх публічних виступах делікатно коментує тему іноземних кредитів, повторюючи тезу про те, що борги потрібно повертати. У МВФ завжди підкреслюють, що вони поза політикою і готові працювати з будь-якою владою, яка здатна сідати за стіл переговорів і виконувати взяті на себе зобов'язання.

І хоча глава держави безпосередньо не впливає на економічну політику країни (це прерогатива уряду), президент ставить свій підпис під меморандумом про співпрацю з Фондом. Враховуючи щільний графік виплат зовнішнього боргу, робота з МВФ, безумовно, стане одним з ключових завдань для наступного президента, хто б ним не став.

"НБУ у своїх прогнозах розраховує на те, що МВФ та інші наші офіційні партнери – ЄС, Світовий банк, західні країни, нададуть нам близько 10 мільярдів доларів позик протягом трьох років. Це суттєва підтримка, якщо враховувати, що нам більше 20 мільярдів доларів потрібно буде повернути за наступні три роки. І зрозуміло, що і приватні позики будуть зав'язані на наших відносинах з МВФ. Якщо не буде співпраці з Фондом, приватні позики будуть для нас занадто дорогими", – впевнений Олександр Паращій.

Як мінімум до завершення другого туру виборів аналітики не очікують різкого розвороту на валютному ринку в ту або іншу сторону. Говорити про більш віддалену перспективу експерти поки не беруться. "З великою часткою ймовірності, наступні кілька тижнів торги на міжбанку пройдуть в діапазоні 26,5-27,3 гривень/долар. До закінчення другого туру виборів, швидше за все, збережеться висока волатильність", – прогнозує Юрій Крохмаль з "ОТП Банку".

"Ми очікуємо, що у найближчі пару тижнів значних змін курсу не відбудеться, і він буде коливатися у межах 26,7-27,3 грн/долар", – підтвердив Олександр Мартиненко з ICU.