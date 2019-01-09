Время платить: как правительство будет рассчитываться с долгами в 2019 году

Министру финансов Оксане Маркаровой и премьеру Владимиру Гройсману нужно думать, как возвращать долги (УНИАН)

Перед правительством Владимира Гройсмана стоит задача в год двойных выборов привлечь на внешних рынках 4 млрд долларов, чтобы рассчитаться с кредиторами. И это не говоря о выплатах в валюте и гривне по облигациям внутреннего госзайма. Финансовые аналитики считают, что с учетом новой программы МВФ для Украины и повышением кредитного рейтинга Минфин сможет уже в первой половине года выпустить еврооблигации и закрыть потребность в валюте. С другой стороны, приближающиеся выборы и возможная смена власти оставляют риски как для новых займов, так и продления действующих кредитных программ. О том, как в Кабмине планируют возвращать долги и где для этого собираются брать деньги – в материале РБК-Украина.

Кабинет министров должен вернуть кредиторам в этом году в общей сложности 418 млрд гривен, из которых 145 млрд гривен составят проценты по займам. Половина предстоящих выплат – долги в иностранной валюте, в основном в долларах.

Крупные выплаты расписаны практически на каждый месяц, следует из данных, предоставленных РБК-Украина в Министерстве финансов. График погашений и обслуживания долгов выстроен в целом равномерно, за исключением двух месяцев – в мае и сентябре, когда правительство должно будет заплатить 74,2 млрд гривен и 57,1 млрд гривен соответственно, преимущественно в валюте.

Долги и выборы

Пиковые месяцы выплат по госдолгу совпадают с активными политическими процессами. В начале мая – почти сразу после второго тура президентских выборов – правительственным чиновникам нужно погасить еврооблигации в объеме 1 млрд долларов, выпущенные в мае 2014 года под гарантии США. А в сентябре – незадолго до парламентских выборов – Кабмину, кто бы его к тому моменту не возглавлял, придется искать средства для выплат по еврооблигациям и расчета с МВФ. Львиная доля платежей, как и в мае, будет в долларах.

Чтобы рассчитаться со старыми долгами, власти, как и обычно, вынуждены брать новые. В госбюджете на 2019 год предусмотрено, что Минфин привлечет 4 млрд долларов внешних займов (около 123 млрд гривен в общий фонд). На внутреннем рынке правительство рассчитывает собрать около 202 млрд гривен.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович считает, что накопленных в валюте средств с учетом транша от ЕС и кредита под гарантию Всемирного банка правительству будет достаточно, чтобы без проблем пройти выплаты как минимум в первой половине года.

"Через выпуски еврооблигаций, скорее всего, будет привлекаться два миллиарда долларов, остальное внешнее финансирование – еще один миллиард долларов – будет зависеть от ситуации на рынках и может быть привлечено тоже через еврооблигации", – считает Котович.

Размещение еврооблигаций, по его мнению, возможно в первом квартале, если, конечно, условия на финансовых рынках будут этому способствовать.

"Но, скорее всего, выпуск будет отложен на май-июнь, так как критичной необходимости в нем в начале года не будет, а рынки начнут спокойнее смотреть на Украину после выборов, когда политическая ситуация станет более прогнозируемой", – полагает аналитик ICU.

"Окно" для выпуска еврооблигаций может появиться в начале года, допускает руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. В прошлом году Минфин не стал размещаться в январе-феврале, поскольку находился в затяжном переговорном процессе с МВФ о продолжении кредитования, хотя условия для этого были. Теперь же, по мнению Паращия, учитывая позитивный эффект от новостей о новой программе МВФ, кредита от ЕС и Всемирного банка, с размещением можно будет не тянуть. Тем более что необходимость в валютных поступлениях в последующие месяцы сохраняется.

На внешних рынках Украина не сможет занимать дешево, учитывая ее внутренние проблемы и продолжающийся отток капитала из стран с развивающимися рынками. "Даже с новостями о повышении кредитного рейтинга ставка, скорее всего, не будет ниже, чем те привлечения, которые были в октябре. Если убрать политические риски в стране, под 10% можно всегда выйти на рынок. Спрос под такую ставку будет", – уверен Паращий.

Если же Украина не разместит еврооблигации, тогда, по мнению Тараса Котовича, не стоит исключать вариант переговоров с МВФ в мае при пересмотре программы stand-by. Речь может идти о разделении очередного транша и выделении его части в госбюджет, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам, допускает аналитик. Напомним, по действующей программе все поступления от МВФ поступают в резервы НБУ, а не в госбюджет.

Власти пока сдержанно оценивают шансы с новым выпуском евробондов. В Минфине рассчитывали, что новости о новой программе МВФ лучше скажутся на котировках украинских бумаг, чем вышло по факту, поясняла министр финансов Оксана Маркарова в декабре в интервью агентству "Интерфакс". Но, по ее словам, ситуация не то, что не стала лучше, она ухудшилась.

"И это не из-за наших дел. Следующий год (2019 год, - ред.) – это неопределенность с Брекзитом, с американской политикой по поводу ставок, много нестабильных точек на развивающихся рынках", – говорила Маркарова. В таких условиях, по ее словам, важно фокусироваться на внутренних ресурсах – на приватизации и возвращении проблемных кредитов банков.

Но, это, скорее, желаемые источники финансирования для правительства, чем реальные. Уже сейчас понятно, что с учетом политических рисков и объема предстоящих выплат, правительству крайне важно оставаться в программе МВФ, тем самым посылая позитивные сигналы другим кредиторам и инвесторам. Удастся ли это сделать после выборов – вопрос открытый.

И не стоит забыть, что в 2020 году Украине также предстоят крупные выплаты по госдолгу. Власть, даже если она изменится в 2019 году, будет вынуждена с этим считаться, прежде чем делать резкие выпады в сторону МВФ. По оценкам главы НБУ Якова Смолия, за два года страна должна вернуть кредиторам с процентами около 12 млрд долларов.

Внутренний ресурс

Помимо внешних долгов, правительству предстоят крупные выплаты в валюте по облигациям внутреннего государственного займа. По данным Минфина, в 2019 году запланировано погашение долларовых ОВГЗ на почти 80 млрд гривен, не считая процентов по их обслуживанию.

Тарас Котович считает, что на внутреннем рынке, скорее всего, будет идти речь о рефинансировании выплат, как это практиковалось в последние несколько лет. "Следовательно, может быть привлечено порядка 3-4 млрд долларов", – предположил Котович.

По оценкам Александра Паращия, по внутренним займам многое будет зависеть от цены бумаг и способности банков покупать ОВГЗ. "Пока гривна стабильна, по крайней мере, в гривне у банков будет возможность давать в долг государству", – считает Паращий.

Что же касается валютных займов, то, по его мнению, ситуация может оказаться для правительства достаточно непростой. Ведь два крупнейших заемщика для государства – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", в первой половине года сами будут испытывать потребность в валюте для выплаты своих долгов. На двоих этой весной банки должны заплатить кредиторам около 800 млн долларов, подсчитал Паращий.

"У банков – "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" – вряд ли сейчас есть эти деньги. Они их будут "вынимать" из того же Минфина. Ведь сейчас у них большая часть долларовых ОВГЗ, которые Минфину придется гасить. Обычно Минфин гасит старые бумаги и размещает новые, но, скорее всего, ближайшие два месяца перекредитоваться Минфину в долларе будет намного сложнее. Нужно искать другие источники финансирования. Но внутри страны их, скорее всего, нет", – размышляет Паращий.

Аналитики соглашаются, что определенный объем валюты в страну поступит от нерезидентов. Как и в прошлом году, они наверняка не упустят возможность продать доллары, когда гривна будет максимально дешевой, и купить гривневые ОВГЗ со ставкой 18-20% годовых. Но тот объем средств, которые иностранные инвесторы заводят в страну для покупки украинских бумаг, едва ли может удовлетворить потребность правительства в валюте.