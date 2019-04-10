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НБУ повысил официальный курс доллара

Новости » Финансы    10.04.2019 - 16:25
НБУ повысил официальный курс доллара
Фото: коллаж (Pіxabay)

Курс доллара вырос на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,76 грн/доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 апреля установлен на таком уровне: 2676,5228 гривен за 100 долларов (+6,913 гривен).

При этом курс доллара на 10 апреля составляет 2669,6098 гривен за 100 долларов.

НБУ повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 10 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился 26,75 грн/доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,14 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах в в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 26,92 гривен за доллар, в покупке на 6 копеек до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,42 гривен за евро.

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