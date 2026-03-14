Курсовий штиль? Що буде з курсом долара наступного тижня і чи є вплив через нафту

До кінця березня ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною. Попри напруженість у світі, різких стрибків курсу не очікується - ринок перебуватиме у стані "врівноваженої мінливості".

Що чекати від курсу валют наступного тижня та що впливає на вартість долара та євро РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Головне:

Стабільність: Різких стрибків курсу до кінця місяця не очікується.

Фактор пального: Попит на валюту зростає через закупівлі пального імпортерами на фоні світових цін на нафту.

Підтримка аграріїв: Посівна кампанія збільшує пропозицію валюти на ринку.

Резерви: 55 млрд доларів у НБУ гарантують відсутність критичних дисбалансів.

За словами Лєсового, ситуація на валютному ринку України в останній декаді березня обіцяє бути стабільною та прогнозованою. Попри геополітичну напруженість на Близькому Сході, внутрішній ринок зберігатиме "врівноважену мінливість" - це означає, що курс може трохи коливатися, але різких обвалів чи стрибків не передбачається.

Що тисне на курс, а що його підтримує?

Експерт зазначає, що наразі на ринку змагаються два протилежні тренди:

Позитив від аграріїв: Напередодні весняної посівної кампанії сільгоспвиробники починають активніше продавати свої валютні запаси. Це збільшує кількість доларів на ринку та стримує зростання курсу.

Тиск з боку енерготрейдерів: Через нестабільність у світі нафта дорожчає. Українські імпортери пального намагаються заздалегідь викупити валюту, щоб сформувати запаси нафтопродуктів за нинішніми цінами. Це створює додатковий попит на долар.

Чому ринок захищений від потрясінь?

Головним гарантом спокою залишається Національний банк. Маючи солідні резерви у розмірі 55 млрд доларів, регулятор у будь-який момент може втрутитися в торги ("валютні інтервенції"), щоб "охолодити" ринок та загасити надмірні емоції чи спекуляції.

Крім того, очікується, що 19 березня НБУ залишить облікову ставку на рівні 15%, що також сприяє стабільності гривні.

Яким буде курс у період 16-22 березня?

Готівковий ринок (каси банків та обмінники):

Долар: коридор у межах 43,5-44,5 грн.

Євро: коридор у межах 50,5-52 грн.

Міжбанк:

Долар: 43,5-44,25 грн.

Євро: 49,5-52 грн.

Деталі щоденних коливань:

Упродовж дня курс може змінюватися на 10-30 копійок залежно від установи.

Різниця між ціною купівлі та продажу в обмінниках буде дещо ширшою, ніж у банках: до 1 грн на доларі та до 1,3 грн на євро.

Середнє відхилення курсу за тиждень не має перевищити 1-1,5%.