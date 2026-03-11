Банк заблокує рахунок через ці операції: експерти дали поради та пояснили ризики

Банки щодня аналізують мільйони транзакцій, відстежуючи операції, що вибиваються зі звичної фінансової поведінки клієнтів. Одна незвична транзакція і банк може поставити ваш рахунок "на паузу".

РБК-Україна з’ясувало як працює фінмоніторинг банків та за яких умов можуть блокувати рахунки клієнтів.

Головне: Банк може перевірити рахунок через будь-яку нетипову операцію, а не лише через великі суми

Перекази від 400 тисяч гривень не блокують автоматично, але майже гарантовано перевіряють

У зоні ризику - криптооперації, часті перекази, великі надходження та "дивна" активність по рахунку

Банк не пояснює всіх причин блокування, але клієнт може вимагати пояснення і скаржитися

Якщо рахунок заморозили - вирішує швидкість: документи, контакт із банком і, за потреби, скарга до НБУ

Фінансовий моніторинг - це система контролю за фінансовими операціями. Її головна мета - запобігання відмиванню коштів і фінансуванню незаконної діяльності. Простими словами, це механізм, який допомагає державі виявляти підозрілі транзакції та захищати банківську систему від зловживань.

Які операції підпадають під перевірку

Під обов’язкову перевірку потрапляють фінансові операції на суму від 400 тисяч гривень - або еквівалент в іноземній валюті чи інших активах за офіційним курсом.

Клієнти часто сприймають фінмоніторинг як раптове блокування, хоча на практиці це звичайна частина банківського обслуговування, каже РБК-Україна заступник виконавчого директора Національної асоціації банків Дмитро Глінський.

Більшість операцій проходить автоматично, а додаткові перевірки виникають лише тоді, коли транзакція суттєво відрізняється від звичної фінансової поведінки клієнта.

Якщо джерело доходу підтверджене, операція відповідає фінансовому профілю клієнта та не порушує закон, транзакція проходить без наслідків.

Водночас підозрілими можуть бути операції будь-якого розміру, якщо вони нетипові для клієнта. Можуть привернути увагу банку:

Різке зростання сум.

Часті перекази незнайомим особам.

Регулярні надходження без зрозумілого призначення.

Дроблення великої суми на менші платежі.

У таких випадках банк має право запросити пояснення або тимчасово зупинити операцію.

Більшість повсякденних витрат - покупки, комунальні платежі, мобільний зв’язок, навчання чи отримання зарплати й соціальних виплат - зазвичай не викликають додаткової перевірки, якщо відповідають рівню доходів клієнта та не перевищують встановлений поріг.

За словами керівника практики податкового права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Івана Маринюка, найбільше в зону ризику фінмоніторингу потрапляють:

компанії або фізичні особи з "транзитною" моделлю використання рахунків або веденням бізнесу,

PEP (політично значущі особи),

бізнес у "чутливих" галузях (операції азартними іграми, дорогоцінними металами, товарами військового та подвійного призначення, т. п.),

клієнти з нетиповими операціями, а також ті, хто здійснює операції з нерезидентами та криптоактивами.

Якщо клієнт потрапив під перевірку або обмеження, він має право оскаржити рішення банку чи державного органу. "Алгоритм дій залежить від підстав блокування та суб’єкта, який його ухвалив", - пояснює Іван Маринюк.

Як розблокувати рахунок

За словами юриста, банк має повідомити причину блокування рахунку або відмови у проведені операції, але не розкривати деталі підозри чи внутрішні критерії ризику.

"Він (банк - ред.) не повідомляє, що операція "підозріла", не розкриває модель оцінки ризиків і не деталізує підстави формування підозри. Це робиться для збереження ефективності фінансового моніторингу." – наголосив Маринюк.

Щоб оскаржити блокування рахунку, його власнику необхідно для початку зв’язатися з банком та з’ясувати підставу блокування, каже юрист. Після цього треба отримати перелік документів, які потрібно надати для розблокування.

Наступний етап - надати підтверджуючі документи, що стосуються операції чи блокування рахунку. Якщо банк ігнорує ці запити, клієнт може подати скаргу до НБУ.

Якщо ж блокування виникло в межах кримінального провадження, то необхідно отримати ухвалу суду та подати клопотання про скасування арешту майна та довести непричетність до злочину та критичну необхідність користування коштами (зарплата, податки, якщо це бізнес-рахунок).

Маринюк також радить фіксувати всі комунікації з банком письмово, не ігнорувати запити фінустанови, паралельно відкривати альтернативний рахунок, не подавати неповні або суперечливі документи, а у складних випадках залучати адвоката ще на стадії пояснень.

Які документи треба мати

У банках же радять заздалегідь подбати про прозорість своїх операцій. Наприклад, якщо обсяги переказів зростають або змінюється характер діяльності, краще одразу мати документи, які підтверджують джерело коштів, а саме: податкові декларації, договори, акти виконаних робіт тощо. Це допомагає значно швидше пройти можливу перевірку, каже Дмитро Глінський.

Експерт також наголошує, що найпростіший спосіб пришвидшити розгляд - це не ігнорувати запити банку та підтримувати з ним комунікацію. За його словами, у більшості випадків достатньо кількох документів, щоб операцію розблокували за лічені години, Проте чим складніше встановити відповідність операції нормальній очікуваній діяльності клієнта, тим більше часу банк витратить на аналіз інформації та документів.