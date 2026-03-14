Курсовой штиль? Что будет с курсом доллара на следующей неделе и есть ли влияние из-за нефти

До конца марта ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной. Несмотря на напряженность в мире, резких скачков курса не ожидается - рынок будет находиться в состоянии "уравновешенной изменчивости".

Что ждать от курса валют на следующей неделе и что влияет на стоимость доллара и евро РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Главное:

Стабильность: Резких скачков курса до конца месяца не ожидается.

Резких скачков курса до конца месяца не ожидается. Фактор горючего: Спрос на валюту растет из-за закупок топлива импортерами на фоне мировых цен на нефть.

Спрос на валюту растет из-за закупок топлива импортерами на фоне мировых цен на нефть. Поддержка аграриев: Посевная кампания увеличивает предложение валюты на рынке.

Посевная кампания увеличивает предложение валюты на рынке. Резервы: 55 млрд долларов в НБУ гарантируют отсутствие критических дисбалансов.

По словам Лесового, ситуация на валютном рынке Украины в последней декаде марта обещает быть стабильной и прогнозируемой. Несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, внутренний рынок будет сохранять "уравновешенную изменчивость" - это означает, что курс может немного колебаться, но резких обвалов или скачков не предвидится.

Что давит на курс, а что его поддерживает?

Эксперт отмечает, что сейчас на рынке соревнуются два противоположных тренда:

Позитив от аграриев: Накануне весенней посевной кампании сельхозпроизводители начинают активнее продавать свои валютные запасы. Это увеличивает количество долларов на рынке и сдерживает рост курса.

Давление со стороны энерготрейдеров: Из-за нестабильности в мире нефть дорожает. Украинские импортеры топлива пытаются заранее выкупить валюту, чтобы сформировать запасы нефтепродуктов по нынешним ценам. Это создает дополнительный спрос на доллар.

Почему рынок защищен от потрясений?

Главным гарантом спокойствия остается Национальный банк. Имея солидные резервы в размере 55 млрд долларов, регулятор в любой момент может вмешаться в торги ("валютные интервенции"), чтобы "охладить" рынок и погасить чрезмерные эмоции или спекуляции.

Кроме того, ожидается, что 19 марта НБУ оставит учетную ставку на уровне 15%, что также способствует стабильности гривны.

Каким будет курс в период 16-22 марта?

Наличный рынок (кассы банков и обменники):

Доллар: коридор в пределах 43,5-44,5 грн.

Евро: коридор в пределах 50,5-52 грн.

Межбанк:

Доллар: 43,5-44,25 грн.

Евро: 49,5-52 грн.

Детали ежедневных колебаний:

В течение дня курс может меняться на 10-30 копеек в зависимости от учреждения.

Разница между ценой покупки и продажи в обменниках будет несколько шире, чем в банках: до 1 грн на долларе и до 1,3 грн на евро.

Среднее отклонение курса за неделю не должно превысить 1-1,5%.