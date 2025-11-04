В Курську партизани "Атеш" вивели з ладу вежу зв'язку окупантів (фото)

Як пояснили у русі, удар по об’єкту критичної інфраструктури миттєво паралізував роботу військового зв’язку та передачу оперативних даних у Курській області, яка є одним із ключових прикордонних регіонів РФ.

"Знищення цього вузла миттєво викликало порушення координації підрозділів окупаційних військ, зокрема тих, що відповідають за логістику та охорону кордону. Передача наказів та управління військами тепер здійснюється зі значними збоями", – заявили в "Атеш".

Партизани підкреслили, що подібні дії демонструють: глибокий тил Росії вже не є безпечним.

За їхніми словами, агенти "Атеш" діють безпосередньо біля військових об’єктів, які раніше вважалися недосяжними.

"Кожна така операція - це крок до дезорганізації російської армії та послаблення контролю кремлівського режиму над своїми територіями", - йдеться у повідомленні.

Фото: "АТЕШ" спалили релейну шафу на місцевій вежі зв'язку у Курську

(t.me/atesh_ua)