В Курске партизаны "Атэш" вывели из строя вышку связи оккупантов (фото)

Агент партизанского движения "Атеш" провел успешную диверсию в российском Курске. Был сожжен релейный шкаф на местной башне связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал"Атеш" .
Как пояснили в движении, удар по объекту критической инфраструктуры мгновенно парализовал работу военной связи и передачу оперативных данных в Курской области, которая является одним из ключевых приграничных регионов РФ.
"Уничтожение этого узла мгновенно вызвало нарушение координации подразделений оккупационных войск, в частности тех, которые отвечают за логистику и охрану границы. Передача приказов и управление войсками теперь осуществляется со значительными сбоями", - заявили в "Атэш".
Партизаны подчеркнули, что подобные действия демонстрируют: глубокий тыл России уже не является безопасным.
По их словам, агенты "Атэш" действуют непосредственно возле военных объектов, которые ранее считались недосягаемыми.
"Каждая такая операция - это шаг к дезорганизации российской армии и ослабление контроля кремлевского режима над своими территориями", - говорится в сообщении.
Фото: "АТЕШ" сожгли релейный шкаф на местной башне связи в Курске
(t.me/atesh_ua)
Как известно, украинские партизаны "Атеш" ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Напомним, недавно агенты движения сожгли военный грузовик российских оккупантов, чтобы сорвать отправку под Покровск Донецкой области.
Перед тем партизаны нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.
Также сообщалось, в сентябре агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Предприятие производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.