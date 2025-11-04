RU

В Курске партизаны "Атэш" вывели из строя вышку связи оккупантов (фото)

Фото: в Курске партизаны "Атэш" вывели из строя вышку связи оккупантов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Агент партизанского движения "Атеш" провел успешную диверсию в российском Курске. Был сожжен релейный шкаф на местной башне связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал"Атеш" .

Как пояснили в движении, удар по объекту критической инфраструктуры мгновенно парализовал работу военной связи и передачу оперативных данных в Курской области, которая является одним из ключевых приграничных регионов РФ.

"Уничтожение этого узла мгновенно вызвало нарушение координации подразделений оккупационных войск, в частности тех, которые отвечают за логистику и охрану границы. Передача приказов и управление войсками теперь осуществляется со значительными сбоями", - заявили в "Атэш".

Партизаны подчеркнули, что подобные действия демонстрируют: глубокий тыл России уже не является безопасным.

По их словам, агенты "Атэш" действуют непосредственно возле военных объектов, которые ранее считались недосягаемыми.

"Каждая такая операция - это шаг к дезорганизации российской армии и ослабление контроля кремлевского режима над своими территориями", - говорится в сообщении.

 

Фото: "АТЕШ" сожгли релейный шкаф на местной башне связи в Курске
(t.me/atesh_ua)

 

Диверсии движения "Атеш"

Как известно, украинские партизаны "Атеш" ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Напомним, недавно агенты движения сожгли военный грузовик российских оккупантов, чтобы сорвать отправку под Покровск Донецкой области.

Перед тем партизаны нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области.

Также сообщалось, в сентябре агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет. Предприятие производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, беспилотники и другую военную технику.

