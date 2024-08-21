Курська операція успішна, але не вплинула на ситуацію на Покровському напрямку, - Жорін

Він поділився інформацією про ситуацію на фронті в зоні відповідальності його підрозділу. За його словами, бригада провела успішні локальні наступальні дії, проте на інших ділянках фронту ситуація залишається вкрай складною.

Жорін зазначив, що Покровський, Торецький та Нью-Йоркський напрямки залишаються особливо критичними.

За його словами, можливий відхід українських військ з цих напрямків розглядається лише як крайній захід для збереження життів військовослужбовців та організації подальших дій. Він також зазначив, що важливо планувати операції з урахуванням дій ворога, не дозволяючи йому нав'язувати свою динаміку.

"Війна завжди йде не за території, а за знищення ворога. Як тільки ворога не буде на цих територіях - ми їх повернемо", - наголосив Жорін.

Він акцентував, що операція у Курській області, хоча й була успішною, не мала суттєвого впливу на хід боїв на Донеччині.

"Я розумію, що, мабуть, планувалось так, мабуть, хотілось почути, що вони забрали звідси свої сили...Але росіяни майже не перекидали звідси їх. Резервів тут в них достатньо: і на нашому напрямку, і на напрямку Покровська", - зауважив військовослужбовець.

За його словами, Курська операція є успішною, "якщо говорити про сьогоднішній день", оскільки він не знає, як її планується закінчити.

Ситуація на Покровському напрямку

Наразі найскладнішим напрямком на Донецькому фронті залишається Покровський.

Примітно те, що російські війська прискорили наступ на Покровськ після наступу ЗСУ на Курську область. Відомо, що зараз ворожі сили знаходяться за 10-15 км від його околиць. Бої за місто тривають.

Місцева влада закликає цивільних негайно евакуюватися. У Покровській громаді була збільшена зона примусової евакуації.

Операція в Курській області

Операція ЗСУ у Курській області продовжується із 6 серпня. За цей час українські війська просунулися на глибину оборони ворога від 28 до 35 км, заволоділи 1263 квадратними кілометрами російської території та взяли під контроль 93 населені пункти.

Зазначається, що насамперед вона стала успішною завдяки ретельному плануванню у режимі підвищеної секретності. Російська влада вже починає переконувати своїх громадян у тому, що тепер ситуація у Курській області - це "нова нормальність".