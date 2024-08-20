Сирський розповів, від чого залежатимуть подальші дії ЗСУ у Курській області
Українські захисники продовжують операцію у Курській області. Подальші дії залежатимуть від оперативної обстановки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в ефірі телемарафону.
Генерал нагадав, що Україна розпочала операцію у Курській області з метою створення зони безпеки та припинення російських обстрілів Сумської області, а також для випередження ворога.
"За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти", - підкреслив Сирський.
За його словами, росіяни намагаються не допустити подальшого просування українських захисників та ведуть маневрену оборону. При цьому вони перекидають у Курську область солдатів з інших напрямків.
"Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки", - зазначив генерал.
Що передувало
Нагадаємо, Україна проводить операцію у Курській області. Такі дії застали росіян зненацька, вони не змогли захистити кордон і не допустити прориву.
Ще вчора, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що українські воїни контролюють 92 населені пункти в Курській області. Таких результатів вони досягли лише за два тижні.
При цьому велика кількість росіян була взята в полон. Зокрема, за один день бійці СБУ змогли взяти в полон понад 100 росіян, у тому числі бійців підрозділу "Ахмат".
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