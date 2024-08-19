У мешканців Мирнограду залишаються "лічені дні" на евакуацію, - міська адміністрація
Жителям Мирнограда необхідно терміново евакуюватись із міста. На виїзд у них залишилися "лічені дні".
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив в.о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Ігор Третяк.
За його словами, було ухвалено рішення про евакуацію установ та підприємств міста, а також про закриття магазинів та ринків. Магазини та аптеки вже почали закриватися.
"Якщо у Покровська ще два тижні (на евакуацію - ред.), за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів уже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли", - зазначив Третяк.
Він закликав усіх мешканців територій, що прилягають до фронту, не зволікати з евакуацією. Особливо це стосується сімей з дітьми та маломобільними родичами.
Що передувало
Раніше начальник Покровської МВА Сергій Добряк закликав мешканців міста терміново евакуюватись. За його словами, для цього залишилося лише тиждень-два.
Такі заяви пролунали на тлі складної ситуації на Покровському напрямку. Російські окупанти продовжують там свій наступ і не перекидають солдатів навіть попри операцію ЗСУ у Курській області.
При цьому, за словами нардепа Романа Костенка, ситуація на Покровському напрямку все ще може змінитися. Він вважає, що операція ЗСУ у Курській області ще не повноцінно відіграла свою роль.
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