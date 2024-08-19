У мешканців Мирнограду залишаються "лічені дні" на евакуацію, - міська адміністрація

Як повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі " Радіо Свобода " заявив в.о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Ігор Третяк.

За його словами, було ухвалено рішення про евакуацію установ та підприємств міста, а також про закриття магазинів та ринків. Магазини та аптеки вже почали закриватися.

"Якщо у Покровська ще два тижні (на евакуацію - ред.), за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів уже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли", - зазначив Третяк.

Він закликав усіх мешканців територій, що прилягають до фронту, не зволікати з евакуацією. Особливо це стосується сімей з дітьми та маломобільними родичами.