Ситуація загострюється. На Покровському напрямку ЗСУ за добу відбили майже 70 атак росіян

На фронті за добу відбулось 166 бойових зіткнень. Понад третина з них - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, трьох засобах ППО, трьох артилерійських системах, одній РЛС та ще по одному іншому важливому об’єкту російських окупантів.

Ситуація на напрямках:

Харківський. Ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ 11 разів.

Куп'янський. За добу відбулося 15 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки.

Лиманський. Українські війська відбивали 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви.

Сіверський. Сили оборони відбили п’ять атак неподалік Виїмки і Переїзного.

Краматорський. Українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контрольована.

Торецький. За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації ворог 24 рази намагався просунутися вперед. Діяв в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне.

Покровський. Українські захисники відбивали 66 атак противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля.

Курахівський. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти десять разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Времівський. Противник здійснив дві спроби захопити наші позиції неподалік Водяного Донецької області.

Оріхівський. Ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

Придніпровський. Загарбники активізувались, захисникам довелось відбивати п’ять атак на українські позиції.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Сили оборони України також продовжують ведення операції на Курському напрямку.