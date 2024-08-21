Курская операция успешна, но не повлияла на ситуацию на Покровском направлении, - Жорин

Он поделился информацией о ситуации на фронте в зоне ответственности его подразделения. По его словам, бригада совершила успешные локальные наступательные действия, однако на других участках фронта ситуация остается крайне сложной.

Жорин отметил, что Покровское, Торецкое и Нью-Йоркское направления остаются особенно критическими.

По его словам, возможный отход украинских войск из этих направлений рассматривается лишь как крайняя мера для сохранения жизней военнослужащих и организации дальнейших действий. Он также отметил, что важно планировать операции с учетом действий врага, не позволяя ему навязывать свою динамику.

"Война всегда идет не за территории, а за уничтожение врага. Как только врага не будет на этих территориях - мы их вернем", - подчеркнул Жорин.

Он отметил, что операция в Курской области, хотя и была успешной, не оказала существенного влияния на ход боев в Донецкой области.

"Я понимаю, что, наверное, планировалось так, пожалуй, хотелось услышать, что они забрали отсюда свои силы... Но россияне почти не перенаправляли отсюда их. Резервов здесь у них достаточно: и на нашем направлении, и на направлении Покровска", - заметил военнослужащий.

По его словам, Курская операция успешна, "если говорить о сегодняшнем дне", поскольку он не знает, как ее планируют закончить.

Ситуация на Покровском направлении

Сейчас самым сложным направлением на Донецком фронте остается Покровское.

Примечательно, что российские войска ускорили наступление на Покровск после наступления ВСУ на Курскую область. Известно, что сейчас вражеские силы находятся за 10-15 км от его окрестностей. Бои за город продолжаются.

Местные власти призывают гражданских немедленно эвакуироваться. В Покровской общине была увеличена зона принудительной эвакуации.

Операция в Курской области

Операция ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. За это время украинские войска продвинулись на глубину обороны врага от 28 до 35 км, завладели 1263 квадратными километрами российской территории и взяли под контроль 93 населенных пункта.

Отмечается, что, прежде всего, она стала успешной благодаря тщательному планированию в режиме повышенной секретности. Российские власти уже начинают убеждать своих граждан в том, что теперь ситуация в Курской области - это "новая нормальность".