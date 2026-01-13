Євро на порозі 51 гривні, долар дорожчає: чи варто зараз купувати валюту
Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 13 січня зріс на 17 копійок порівняно з попереднім днем - до 43,58 гривень, а з початку січня вартість долара на готівковому ринку зросла на 1 гривню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.
Головне
-
готівковий курс долара перевищив 43,5 гривень,
-
курс євро в обмінниках - майже 51 гривня,
-
найімовірніше, пік вартості валюти вже пройдено,
-
купівля валюти як інвестиція несе ризики.
Станом на ранок 13 січня середній курс продажу євро зріс на 22 копійки - до 50,92 гривень. З 1 січня цей курс зріс на 82 копійки.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,98 гривні (+0,23 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 50,17 гривні (+0,23 гривень).
Зазначимо, на міжбанку внаслідок торгів 12 січня курс долара перебував на рівні 43,28 - 43,31 гривні за долар (купівля-продаж), що на 13 копійок вище за закриття торгової сесії 9 січня.
Курс євро на міжбанку становив 50,55-50,57 гривень (на 32 копійок нижче значення попереднього дня).
Купівля валюти як інвестиція: що потрібно врахувати
На сьогодні Національний банк має найбільші міжнародні резерви - 57 млрд доларів. Це означає, що говорити про дефіцит валюти в Україні (як причину зростання курсу) не варто, коментує РБК-Україна віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.
Також, згідно з розрахунками аналітиків банку, в найближчі 2-3 місяці покупцям валюти навряд чи вдасться зіграти на курсовій різниці, особливо, якщо інвестиція становить менше 1 тисячі доларів, тому що пікові значення вартості валюти, схоже на те, в першому кварталі цього року вже пройдені. Крім того, для отримання прибутку має виникнути необхідна різниця в курсах (під час продажу валюти в майбутньому).
"Тому я б не радив скуповувати валюту "на всі гроші" в надії заробити. Адже інфляція властива не тільки Україні, а й США та ЄС. "Заморожування" коштів у валюті не гарантує втрати їхньої купівельної спроможності, якою б стійкою валюта не була", - додав Сергій Мамедов.
Нагадаємо, на 13 січня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,26 гривень, а євро - 50,53 гривні. Курс валюти США оновив рекорд, з початку січня він зріс на 91 копійку.
З 1 січня минулого року міжнародні резерви НБУ зросли з 43,8 до 57,3 млрд доларів, тобто майже на 31%. Це зумовлено значними надходженнями зовнішньої допомоги, яка у валюті надходить на рахунки НБУ, щоб потім її можна було конвертувати в гривню для потреб уряду.