Курс валют на следующей неделе. Ожидать ли стабилизации стоимости доллара и евро?

Стоимость доллара и евро на наличном рынке в течение 2-8 февраля почти не изменится, доллар можно будет купить за 43,5 гривен, а евро - за 51,5 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Главное

На следующей неделе наличный доллар будет стоить 42,5-43,5 гривен

Стоимость евро в обменниках не должна превышать 51,5 гривен

Валютный рынок переходит к этапу стабильности

Факторы, которые будут влиять на курс

Прежде всего растет предложение валюты. Тарас Лесовой считает, аграрные компании активизируют продажу валюты, что будет стимулировать курс к снижению. При этом спрос со стороны импортеров энергоносителей, хотя и будет оставаться значительным, его роль будет ослабевать.

"Ожидается, что разница между спросом и предложением уменьшится до 5-7%", - говорит собеседник издания.

Также прогнозируется снижение диапазона колебаний курса валют на наличном рынке в течение 2-8 февраля, что будет способствовать снижению эмоциональных реакций со стороны населения, считает банкир.

На следующей неделе не прогнозируется серьезных колебаний курса (инфографика РБК-Украина)

Тарас Лесовой отмечает, что НБУ продолжит придерживаться курса "управляемой гибкости", к тому же регулятор имеет значительные валютные резервы.

Интервенции НБУ не будут превышать 500-600 млн долларов в неделю.

"В целом валютный рынок входит в фазу стабилизации", - сказал Лесовой и добавил, что вероятность резких курсовых изменений в ближайшее время минимальна.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что средние курсы купли-продажи доллара на наличном рынке 2-8 февраля будут составлять 42,5-43,5 гривен, а евро - 50-51,5 гривен.

В кассах коммерческих банков разница между курсами купли-продажи за один доллар будет составлять 0,5-0,6 гривен, а для евро она будет составлять 0,8-1 гривен.

В обменных пунктах на следующей неделе разница между курсом покупки и курсом продажи доллара будет составлять 0,6-1 гривну и 1-1,3 гривны - для стоимости евро.

На межбанковском рынке курсы купли-продажи прогнозируются в пределах 42,75-43,25 гривен. Для курса евро Тарас Лесовой прогнозирует стабильное соотношение со стоимостью доллара на международном рынке и уровень курсов на межбанке - 50-51,5 гривен.

Вопросы и ответы:

Сколько будет стоить доллар в обменниках на следующей неделе?

На наличном рынке курс доллара будет колебаться в пределах 42,5-43,5 гривен;

Какой стоимости евро можно ожидать 2-8 февраля?

Наличный евро будет стоить 50-51,5 гривен;

Почему курс стабилизировался?

Агрокомпании увеличили предложение валюты.