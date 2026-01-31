ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс валют на следующей неделе. Ожидать ли стабилизации стоимости доллара и евро?

Украина, Суббота 31 января 2026 07:30
UA EN RU
Курс валют на следующей неделе. Ожидать ли стабилизации стоимости доллара и евро? Фото: Курс доллара в обменниках на следующей неделе будет постоянным (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Стоимость доллара и евро на наличном рынке в течение 2-8 февраля почти не изменится, доллар можно будет купить за 43,5 гривен, а евро - за 51,5 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Главное

  • На следующей неделе наличный доллар будет стоить 42,5-43,5 гривен

  • Стоимость евро в обменниках не должна превышать 51,5 гривен

  • Валютный рынок переходит к этапу стабильности

Факторы, которые будут влиять на курс

Прежде всего растет предложение валюты. Тарас Лесовой считает, аграрные компании активизируют продажу валюты, что будет стимулировать курс к снижению. При этом спрос со стороны импортеров энергоносителей, хотя и будет оставаться значительным, его роль будет ослабевать.

"Ожидается, что разница между спросом и предложением уменьшится до 5-7%", - говорит собеседник издания.

Также прогнозируется снижение диапазона колебаний курса валют на наличном рынке в течение 2-8 февраля, что будет способствовать снижению эмоциональных реакций со стороны населения, считает банкир.

Курс валют на следующей неделе. Ожидать ли стабилизации стоимости доллара и евро?На следующей неделе не прогнозируется серьезных колебаний курса (инфографика РБК-Украина)

Тарас Лесовой отмечает, что НБУ продолжит придерживаться курса "управляемой гибкости", к тому же регулятор имеет значительные валютные резервы.

Интервенции НБУ не будут превышать 500-600 млн долларов в неделю.

"В целом валютный рынок входит в фазу стабилизации", - сказал Лесовой и добавил, что вероятность резких курсовых изменений в ближайшее время минимальна.

Читайте также: Опять рекордная стоимость евро. Какой курс установил НБУ

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что средние курсы купли-продажи доллара на наличном рынке 2-8 февраля будут составлять 42,5-43,5 гривен, а евро - 50-51,5 гривен.

В кассах коммерческих банков разница между курсами купли-продажи за один доллар будет составлять 0,5-0,6 гривен, а для евро она будет составлять 0,8-1 гривен.

В обменных пунктах на следующей неделе разница между курсом покупки и курсом продажи доллара будет составлять 0,6-1 гривну и 1-1,3 гривны - для стоимости евро.

На межбанковском рынке курсы купли-продажи прогнозируются в пределах 42,75-43,25 гривен. Для курса евро Тарас Лесовой прогнозирует стабильное соотношение со стоимостью доллара на международном рынке и уровень курсов на межбанке - 50-51,5 гривен.

Читайте также: Евро на пороге 51 гривны, доллар дорожает: стоит ли сейчас покупать валюту

Вопросы и ответы:

Сколько будет стоить доллар в обменниках на следующей неделе?

На наличном рынке курс доллара будет колебаться в пределах 42,5-43,5 гривен;

Какой стоимости евро можно ожидать 2-8 февраля?

Наличный евро будет стоить 50-51,5 гривен;

Почему курс стабилизировался?

Агрокомпании увеличили предложение валюты.

Напомним, с 1 по 30 января 2026 года курс евро, который устанавливает НБУ, вырос на 1,45 гривен - до 51,24 гривен, а доллара - снизился на 50 копеек до 42,85 гривен.

30 января наличный курс евро снизился на 5 копеек по отношению к предыдущему дню и составил 50,82-51,52 гривны. Стоимость доллара в обменниках и кассах банков в этот день составляла 42,59-43,13 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Трампа "засветили" среди файлов Эпштейна: что всплыло из секретных документов
Трампа "засветили" среди файлов Эпштейна: что всплыло из секретных документов
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве