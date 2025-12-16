Долар і євро трохи подешевшали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 16 грудня зменшився на 4 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро впав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 грудня середній курс продажу долара знизився на 4 копійки порівняно з 15 грудня і становить 42,44 гривні, курс євро зменшився на 1 копійку - до 49,91 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,91 гривні (-0,03 гривні), євро - по 49,27 гривні (-0,01 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 15 грудня курс долара перебував на рівні 42,06 - 42,10 гривні за долар (купівля-продаж), що на 11-13 копійок нижче за закриття торгової сесії 12 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,49-49,51 гривень, що на 5-6 копійок нижче за курс 12 грудня.