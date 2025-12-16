ua en ru
Долар і євро трохи подешевшали в обмінниках

Україна, Вівторок 16 грудня 2025 12:20
UA EN RU
Долар і євро трохи подешевшали в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках знизився на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 16 грудня зменшився на 4 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро впав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 16 грудня середній курс продажу долара знизився на 4 копійки порівняно з 15 грудня і становить 42,44 гривні, курс євро зменшився на 1 копійку - до 49,91 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,91 гривні (-0,03 гривні), євро - по 49,27 гривні (-0,01 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 15 грудня курс долара перебував на рівні 42,06 - 42,10 гривні за долар (купівля-продаж), що на 11-13 копійок нижче за закриття торгової сесії 12 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,49-49,51 гривень, що на 5-6 копійок нижче за курс 12 грудня.

Динаміку курсу євро на готівковому ринку

З початку грудня офіційний курс євро зріс доволі значно, якщо 1 числа курс становив 48,89 гривень, то 16 грудня він сягнув рекордного значення - 49,65 гривень. Таким чином, за першу половину грудня офіційний курс зріс на 76 копійок.

Курс євро в обмінниках також продемонстрував зростаючу динаміку. На початку місяця середній курс купівлі становив 48,82 гривень, а курс продажу - 49,47 гривень. 16 грудня ці значення зросли до 49,27 гривень і 49,91 гривень відповідно. Варто зазначити, що різниця між курсами купівлі та продажу в середньому за звітний період становила 62 копійки.

